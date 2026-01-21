Espana agencias

Bruselas descarta la tasa a las tecnológicas y apuesta por la cooperación con las telecos

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) descartó este miércoles la tasa digital que los operadores de telecomunicaciones han demandado históricamente a las tecnológicas para que sufraguen parte de la inversión en nuevas redes y apostó, en cambio, por crear un mecanismo de conciliación voluntaria entre ambas.

La ley de redes digitales que hoy presentó el Ejecutivo comunitario no incorpora esta petición, que el anterior comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, sí veía con buenos ojos cuando empezó a elaborar la norma, pero que su sucesora en el cargo, la vicepresidenta Henna Virkkunen, nunca secundó.

La idea, de hecho, se descartó ya en verano, cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, le prometió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Bruselas no impulsaría una tasa que habrían tenido que pagar, principalmente, empresas estadounidenses, en el pacto comercial que ambos firmaron en verano.

"En realidad, nunca consideramos seriamente la posibilidad de introducir una tasa. Por eso, para nosotros no fue un momento difícil cuando esto formó parte del acuerdo entre la UE y EEUU", aseguraron fuentes comunitarias.

Bruselas considera que ha encontrado un "equilibrio justo" entre los intereses de las empresas de telecomunicaciones y las grandes tecnológicas, aunque reconoce que el debate no está cerrado y el texto definitivo podría cambiar durante el proceso legislativo, cuando el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo revisen la propuesta.

La forma en que la Comisión Europea quiere impulsar el sector pasa por facilitar que las empresas de telecomunicaciones presten servicios en toda la UE, teniendo que registrarse en un solo Estado miembro, al diferencia de lo que pasa actualmente, que deben registrarse en cada uno de los países en los que vean oportunidades de negocio.

El Ejecutivo comunitario también quiere otorgar licencias del espectro radioeléctrico más extensas y que éstas se renueven de forma automática y para garantizar que se utiliza toda la banda disponible, anima a las empresas a ofrecer a otras teleoperadoras el espacio que no usen.

La norma aspira además a incentivar la creación de servicios paneuropeos de comunicaciones por satélite, mediante la creación de una ventanilla única de autorización del espectro en para toda la UE, en vez de el consentimiento nacional que existe hoy en día.

La ley de redes digitales, que garantiza el principio de neutralidad de la red, también plantea planes nacionales de transición obligatorios para garantizar la eliminación gradual de las redes de cobre y la transición a redes avanzadas entre 2030 y 2035.

"La conectividad avanzada y accesible permitirá a las empresas emergentes aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y a los médicos atender a los pacientes de forma remota, rápida y segura", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Era Digital, Henna Virkkunen. EFECOM

