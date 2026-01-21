Espana agencias

Beltrán: "Siempre he dado lo mejor de mí por el Celta"

Vigo, 21 ene (EFE).- El centrocampista Fran Beltrán, traspasado anoche por el Celta al Girona, se despidió este miércoles del celtismo asegurando que durante estos siete años que ha jugado en Balaídos “siempre” ha dado lo mejor de sí.

“Me he vaciado en el campo y siempre he dado lo mejor de mí. Y lo mismo siento que habéis hecho vosotros conmigo. Con eso me quedo”, apuntó el futbolista madrileño, que llegó a Vigo procedente del Rayo Vallecano como una apuesta personal del entonces director deportivo, Felipe Miñambres, en el verano de 2018.

En su carta de despedida, Beltrán señala que “echando la vista atrás” se da cuenta de todo lo que ha significado para él el conjunto celeste, el cual no le ofreció una oferta de renovación para ampliar el contrato que unía a ambas partes hasta junio de 2026.

“Profesionalmente, el Celta lo ha sido todo para mí, pero también Vigo en lo personal. Una ciudad perfecta para mi familia. Estamos orgullosos de que nuestras dos hijas hayan nacido aquí. Esta también será nuestra casa para siempre”, subrayó.

Beltrán cierra su etapa en Balaídos después de convertirse en el tercer futbolista con más encuentros en la historia del Celta en Primera División, solo por detrás de Iago Aspas y Hugo Mallo.

“Llegué con 19 años sin haber debutado en La Liga y me despido con 26, con más de 200 partidos defendiendo esta camiseta y siendo uno de los capitanes. En Primera, donde debe permanecer siempre el club, y jugando en Europa, donde se merece estar”, sentencia. EFE

dmg/jpd

