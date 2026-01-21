Espana agencias

Argentina asistirá a la reunión ministerial sobre minerales críticos organizada por EEUU

Buenos Aires, 21 ene (EFECOM).- El canciller argentino, Pablo Quirno, anunció este miércoles que Argentina participará en el encuentro inaugural de las reuniones ministeriales sobre minerales críticos que se celebrarán el 4 de febrero en el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

"Será un honor representar a nuestro país y trabajar con socios internacionales en cadenas de suministro estratégicas para fortalecer la cooperación y atraer inversiones para la Argentina", publicó Quirno en su cuenta de la red social X.

El Departamento de Estado anunció el martes en X que convocaría a "socios del todo el mundo" a esta reunión.

“Fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos con nuestros socios internacionales es vital para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, su liderazgo tecnológico y un futuro energético resiliente”, afirma el organismo estadounidense.

En agosto pasado, Argentina y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos, como el litio, del cual el país suramericano es el cuarto productor mundial.

La Cancillería argentina afirmó entonces que, a través del acuerdo, "se continuará desarrollando el potencial de la Argentina como un proveedor confiable de recursos estratégicos, potenciando la resiliencia de las cadenas de suministro en la región y en el mundo".

Argentina y Estados Unidos también firmaron, el pasado noviembre, un acuerdo marco con vistas a la firma de un pacto sobre comercio e inversión en el que, entre muchas otras cuestiones, ambos países se comprometieron a cooperar para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos.

Se denomina minerales críticos a las materias primas -minerales y metales- que son necesarias para generar energía renovable, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética.

En este grupo, Argentina destaca como cuarto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile y China), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el segundo en recursos (detrás de Bolivia).

El país suramericano tiene actualmente una cartera de 50 proyectos de litio, cuatro de ellos en producción y seis en etapa de construcción. EFECOM

