Andrada, sobre jugar en casa: "No están saliendo las cosas; hay que revertir la situación"

Zaragoza, 21 ene (EFE).- El portero del Real Zaragoza Esteban Andrada ha admitido este miércoles que al equipo le "está costando" jugar como local en la actual campaña y ha abogado por cambiar esa dinámica: "No nos están saliendo las cosas y hay que revertir esa situación".

El meta argentino ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha observado que, en los primeros 10 o 15 minutos de los encuentros como local, "la gente se pone nerviosa".

"Sabemos que nuestra gente está con nosotros y, obviamente, tenemos que desde adentro demostrarle esa solidez", ha añadido el cancerbero, que también ha considerado que si el equipo logra entrar bien a los partidos, la afición les ayudará y eso será "muy positivo".

Y ha resumido: "Nos está costando de local, tenemos que revertir esta situación porque está nuestra gente, está nuestra familia y tenemos que demostrar que somos locales, que a cada equipo que venga a nuestra casa le tiene que costar el doble".

Así, ha afirmado que los jugadores ya están trabajando con el fin de revertir la situación y ha aseverado que no entran a la cancha como locales "a hacer las cosas mal".

"A ninguno de nosotros le gusta que le piten y para eso trabajamos durante la semana, para poder hacerlo de la mejor manera, y más, de local", ha apostillado.

También se ha referido Andrada a la posición del equipo en la tabla, penúltimo y a cuatro puntos de abandonar los puestos de descenso.

Al respecto, ha subrayado: "Cuando estamos cerca de salir, hay que dar un paso para adelante y ese es el mensaje que hay que dar a los compañeros".

Un paso adelante que, según el guardameta, "hay que darlo y no temer a equivocarse", ya que ese miedo a cometer errores está "perjudicando" a los blanquillos y causando que den "un paso hacia atrás" en esos momentos.

Porque, como también ha apuntado, la escuadra zaragozana sí que logra dar ese paso adelante cuando tiene todo "por perder", algo que no hace cuando tiene el viento de cara, momento en el que, en su opinión, retrocede.

Y para el próximo partido, el domingo, en el Ibercaja Estadio y contra el Castellón, ha asegurado: "Si vamos con la convicción de todos para dar el paso hacia adelante, lo vamos a dar".

Porque, ha recordado Andrada, en ese duelo tienen "la oportunidad" de volver a jugar en casa "y hay que aprovecharla para poder avanzar".

También se ha referido al hecho de que el Zaragoza sea el segundo conjunto más goleado de LaLiga Hypermotion, algo por lo que ha abogado por "mejorar en todas las líneas", no solo en la defensa, pues el fútbol "es un juego de equipo".

El portero también ha hablado sobre el último duelo de los blanquillos, en el que lograron un empate 'in extremis' contra la Real Sociedad B.

Acerca de este encuentro, ha señalado que consiguieron rescatar un punto van a valorar "mucho" porque, ha recalcado, el Zaragoza no hizo un buen partido. EFE