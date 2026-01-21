Espana agencias

Ana Alonso: Hay presión por ser favoritos a medallas olímpicas, pero es un privilegio

Adrián R. Huber

Madrid, 20 ene (EFE).- La granadina Ana Alonso, una de las grandes figuras españolas del esquí de montaña, deporte que debutará en el calendario olímpico en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) -donde será la principal esperanza de éxito de España- acaba de regresar a la competición, tres meses después de ser atropellada por un coche mientras entrenaba en bicicleta.

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE, 'Anita', de 31 años, que junto al catalán Oriol Cardona es la actual ganadora de la Copa del Mundo, oro europeo y subcampeona mundial de relevo mixto y que en las competiciones olímpicas -en Bormio- también opta a medalla en la prueba sprint, explica cómo sigue su programa hasta los Juegos y sobre la presión que se siente, al estar tan cerca del éxito, algo que considera "un privilegio".

P: Después de la buena sensación que causó en las pruebas de la Copa del Mundo de Courchevel (Francia), donde volvió a competir después de recuperarse de las graves lesiones provocadas por el accidente que sufrió, ¿cómo sigue su plan, hasta los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo?

R: Ahora ya hemos empezado. Nos quedan dos semanas de entrenamientos aquí, en la sierra. Luego volveré a competir en (las Copas del Mundo de) Boi Taüll (Lleida), que al final allí tenemos las dos pruebas que van a ser olímpicas. Competimos en casa, que siempre es una gran motivación. Y luego, vuelta a Sierra Nevada (Granada), para hacer las últimas dos semanas de entrenamientos de calidad antes de los Juegos. Para llegar a tope.

P: Oriol Cardona, gran favorito al oro olímpico en el sprint y, como poco, al podio en el relevo que disputarán juntos en estos Juegos, acaba de hablar, en otra entrevista con Efe, auténticas maravillas de usted. Eso imagino que motiva y anima un poco más, ¿no?

R: Sí, muchísimo. Yo siempre lo he dicho, que desde que tuve el accidente he recibido muchísimo apoyo, de muchísimas personas. Pero, al final, las personas más importantes que tenían que confiar en mí eran Oriol y el seleccionador (Jordi Martín). Y he tenido la confianza ciega por parte de los dos. Esto para mí ha sido súper importante.

Sé que si no hubiera sido así, no estaría compitiendo, ahora mismo; ni mucho menos con esta seguridad. Para mí, ha sido vital. Y en ese aspecto me siento muy afortunada; porque sé que podría haber sido de otra manera; y hubiera sido totalmente lícito. Sin embargo, ellos me han dado confianza total desde el primer momento (después del accidente). Y esto, de verdad, a mí me hace sentir muy, muy privilegiada.

P: Su entrenador, Javi Argüelles, imagino que también habrá jugado un papel muy importante, en todo este proceso de recuperación, ¿no?

R: Sí. Javi y yo, al final, nos conocemos desde hace muchísimos años; y ya sabemos muy bien cómo funcionamos cada uno. Entre los dos teníamos claro que no me iba a parar si es que había una oportunidad de no hacerlo. Fue una cosa que ni siquiera la hablamos. Se dio por hecho. Vamos con todo y con la misma confianza que siempre hemos tenido. Así que, genial.

La verdad es que ha sido un proceso que ha sido, y sigue siendo, muy duro, para los dos; pero al mismo tiempo sirve para que nos sigamos conociendo más. La relación entre ambos se ha ido fortaleciendo, sí.

P: Los medios de información españoles nunca les hemos hecho mucho caso; pero ahora que su deporte va a ser olímpico y, encima, tanto Oriol Cardona, como usted, tienen opciones claras, como poco, de medalla, sí lo hacemos. Además, en su caso particular, tiene como triste añadido del morbo que conlleva el accidente y las lesiones que usted sufrió.

Estar de repente en el foco de mira, porque optan a medalla, con la pesada mochila, además, de la recuperación de su grave accidente, ¿le gusta o no?. ¿Le mete, de alguna manera, más presión?

R: Bueno, yo siempre he dicho que alguna presión existe, porque al final vamos como una clara opción de volver a conseguir un oro después de unos 50 años (el único oro olímpico español de toda la historia lo consiguió el madrileño Paco Fernández Ochoa en el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo'72, en Japón).

Obviamente, eso pesa. Pero yo siempre lo he visto como una suerte, porque creo que al final ojalá el esquí de montaña, no sólo por nosotros, sino por toda la gente que ha venido antes, que ha trabajado muy bien, acabe siendo puntero en un deporte de invierno en España; algo que parece inviable o imposible, antes.

Nosotros estamos demostrando que sí que se puede. Yo creo que hay que disfrutar esto. Es una suerte, poder estar en la cima de un deporte; y presentarte en unos Juegos como clara favorita. Así que yo pienso que es una presión, pero también es algo ´super bonito'. Creo que es un privilegio, más que otra cosa.

P: ¿Usted cree en la justicia divina, el equilibrio energético, el karma; o como prefiera llamarlo? Por desgracia no siempre es así, pero ¿cree que el trabajo duro siempre tiene recompensa?

R: Yo creo mucho en la energía, pero no sé. Lo que yo creo es que todos los deportistas que vamos a estar en los Juegos hemos trabajado muchísimo. Ojalá nos saliera a todos el mismo día; pero eso es imposible, ¿no?

Ganar, sólo van a ganar unos. Pero, por eso, lo importante es centrarse en el proceso y disfrutarlo. Y cuando tú estás en la línea de salida, que tengas la confianza de que has dado tu cien por cien, sin tener dudas; que lo has hecho todo. Y, después, que pase lo que tenga que pasar. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com: cod. 23260512 y otros)

