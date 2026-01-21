Alcaraz manda ánimos a las víctimas del accidente de Adamuz

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El español Carlos Alcaraz dedicó su triunfo ante el alemán Yannik Hanfmann, de la segunda ronda del Abierto de Australia, a las víctimas del accidente de tren del pasado domingo cuando escribió en una de las cámaras de la pista palabras de ánimo.

"Mucho ánimo con lo que está pasando en España", escribió sobre la lente el número uno del mundo, en referencia a las 42 víctimas mortales del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), el pasado domingo.

Al menos 42 personas han perdido la vida y 39 están hospitalizadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el que viajaban cientos de personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, mientras que el otro tenía como destino Huelva. EFE