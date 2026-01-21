Alcaraz evita sobresaltos y se instala en tercera ronda

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Carlos Alcaraz fue de menos a más en su duelo ante el alemán Yannick Hanfmann, al que ganó por 7-6(4), 6-3 y 6-2, y se situó en la tercera ronda del Abierto de Australia por cuarta vez en su carrera y espera al ganador del choque entre el estadounidense Michael Zheng y el francés Corentin Moutet para tener adversario.

El número uno del mundo tardó dos horas y 44 minutos en solventar el compromiso y ganar por tercera vez en su carrera al tenista germano que tuvo sus opciones en la primera manga pero que asumió paulatinamente su inferioridad después. EFE