Alcaraz evita sobresaltos y se instala en tercera ronda

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Carlos Alcaraz fue de menos a más en su duelo ante el alemán Yannick Hanfmann, al que ganó por 7-6(4), 6-3 y 6-2, y se situó en la tercera ronda del Abierto de Australia por cuarta vez en su carrera y espera al ganador del choque entre el estadounidense Michael Zheng y el francés Corentin Moutet para tener adversario.
El número uno del mundo tardó dos horas y 44 minutos en solventar el compromiso y ganar por tercera vez en su carrera al tenista germano que tuvo sus opciones en la primera manga pero que asumió paulatinamente su inferioridad después. EFE
Últimas Noticias
ERC tramitará en febrero la ley para recaudar el IRPF si no hay acuerdo con el Gobierno
Cataluña se ofrece a acoger organismos de la ONU que están bajo "presión" de Trump
El hospital de Andújar (Jaén) recibe a once heridos, pero solo dos siguen ingresados
Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente con el expresidente de Renfe y cargos del PP
Tras el siniestro ferroviario en Córdoba, el líder popular reunirá a figuras clave en transportes y sanidad, mientras mantiene comunicación directa con responsables autonómicos y expertos para obtener actualizaciones sobre la infraestructura y coordinar la respuesta institucional
Coco Gauff acelera hacia tercera ronda
MÁS NOTICIAS