Espana agencias

Alcaraz: "Contra Moutet va a ser divertido"

Guardar

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El español Carlos Alcaraz intenta ser positivo, a pesar de que no terminó muy satisfecho de su encuentro contra el alemán Yannick Hanfmann para pasar a tercera ronda, donde le espera el francés Corentin Moutet, un tenista excéntrico en la pista.

"Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir", aventuró el número uno del mundo, que tuvo momentos de frustración en su segundo partido del año.

"Ante Hanfmann he intentado estar positivo. Hubo momentos de frustración y se ha visto. Llevo tiempo sin competir. Este ha sido el segundo partido de la temporada y vamos cogiendo buena dinámica. Luego mi equipo no ha sido tan negativo y me han dicho que he estado bien", dijo el murciano, que desea alcanzar un talante "más positivo".

"Espero que podamos alcanzar una buena dinámica y ver las cosas que están pasando y que son positivas", indicó tras el triunfo ante Hanfmann, que le ha llevado al tercer tramo del torneo.

Alcaraz perfila su juego y realiza innovaciones, especialmente en los últimos tiempos. El saque es uno de los que más novedades y progreso ha presentado. "Han sido cambios especialmente en el tema técnico. El saque es lo que ha tenido más cambios sobre todo últimamente, en el último año. En el resto, no tanto. Pero sobre todo, la actitud en la pista, como afronto cada torneo y cada partido. Ajustes mentales, sobre todo, que ha sido prioritario para mí. En el resto es lo que intento mejorar", dijo.

El murciano tuvo un recuerdo para las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo y envió un cariñoso saludo rotulado en una de las cámaras de pista al final del encuentro. "Estamos en Australia pero nos enteramos de lo que pasa y he querido apoyar a los familiares y a los que han perdido un ser querido".

También opinó de la indumentaria de la japonesa Naomi Osaka, que sorprendió en su salida a la pista el martes. "Yo no arriesgo tanto. No soy de salir con sombrilla, pero es una buena manera de expresar lo que sientes sin estar pendiente de lo que piensen o lo que digan. Si sientes una cosa, adelante. Ya hemos visto a Osaka en situaciones parecidas. En mi caso, intentamos algo distinto en los torneos y dejar de lado lo que opinen o lo que sea. Es algo positivo para el tenis". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España condena la demolición de las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este y lo tacha de "inaceptable"

El Ejecutivo español rechaza con firmeza la destrucción de infraestructuras vinculadas a la ONU, exige el cumplimiento del Derecho Internacional y reitera su apoyo a las labores humanitarias llevadas adelante por la agencia en territorio disputado

España condena la demolición de

Empresarios chinos ven oportunidades en IA y piden a Pekín medidas para fomentar consumo

Infobae

La suspensión de Rodalies crea desconcierto en los usuarios y obliga a buscar alternativas

Infobae

Abascal apunta al Gobierno "corrupto" por los accidentes ferroviarios: "Ábalos, anterior ministro, está en prisión"

Santiago Abascal responsabilizó a las autoridades de los siniestros en Córdoba y Barcelona, exigió explicaciones sobre el uso de los fondos europeos y denunció que la opacidad y el enriquecimiento ilícito habrían tenido consecuencias mortales según sus palabras

Abascal apunta al Gobierno "corrupto"

Abascal dice que la rebaja de la velocidad del AVE es una declaración de autoinculpación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions