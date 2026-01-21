Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña

Barcelona, 21 ene (EFE).- Adif mantiene suspendida este miércoles la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña a raíz del accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias. EFE
ERC tramitará en febrero la ley para recaudar el IRPF si no hay acuerdo con el Gobierno
Cataluña se ofrece a acoger organismos de la ONU que están bajo "presión" de Trump
El hospital de Andújar (Jaén) recibe a once heridos, pero solo dos siguen ingresados
Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente con el expresidente de Renfe y cargos del PP
Tras el siniestro ferroviario en Córdoba, el líder popular reunirá a figuras clave en transportes y sanidad, mientras mantiene comunicación directa con responsables autonómicos y expertos para obtener actualizaciones sobre la infraestructura y coordinar la respuesta institucional
Coco Gauff acelera hacia tercera ronda
