Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña

Barcelona, 21 ene (EFE).- Adif mantiene suspendida este miércoles la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña a raíz del accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias. EFE

