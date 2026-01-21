Abascal dice que la rebaja de la velocidad del AVE es una declaración de autoinculpación

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que la reducción "drástica" del límite máximo de velocidad en los trenes AVE constituye una "declaración clara de autoinculpación" del Gobierno en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Abascal ha hecho esta afirmación durante su participación en un encuentro de Madrid Foro Empresarial, en el que ha defendido su "obligación" de denunciar y reclamar respuestas sobre los motivos del siniestro del domingo, en el que han perdido la vida, hasta el momento, 42 personas.

Ha añadido que no puede callar cuando tanto maquinistas como usuarios de la alta velocidad han advertido de lo que ocurría en las vías, ni tampoco después que el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntase que los trenes podrían llegar a alcanzar los 300 km/h y se haya decidido después del accidente de Adamuz reducirla temporalmente a un máximo de 160 km/h.

"Es una declaración clara de autoinculpación", ha recalcado Abascal, que ha aludido a la cúpula anterior del Ministerio, implicada en supuestos casos de corrupción. EFECOM

