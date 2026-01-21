Abascal apunta al Gobierno "corrupto" por los accidentes ferroviarios: "Ábalos, anterior ministro, está en prisión"

Durante una intervención en el Foro Empresarial, Santiago Abascal centró su discurso en la gestión de fondos públicos y la presunta relación de la corrupción con los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). De acuerdo con lo publicado por distintos medios y detallado por el encuentro, el líder de Vox cuestionó de manera directa si los recursos provenientes del programa europeo Next Generation fueron aplicados a la inspección y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias. A partir de allí, responsabilizó a las autoridades por el alcance de las tragedias y pidió que se clarifiquen los motivos que derivaron en los siniestros, en los que, señaló, la falta de transparencia y una posible apropiación indebida de fondos podrían haber tenido consecuencias fatales.

Según informó el medio, Abascal situó la culpabilidad directamente en lo que calificó como un Gobierno “corrupto y mentiroso”. Expresó que su papel, como dirigente político, es reclamar explicaciones y denunciar prácticas que, según sus palabras, “terminan matando”. Sobre el accidente en Adamuz, donde fallecieron más de 40 personas y se registraron cientos de heridos, el líder de Vox remarcó la magnitud de lo ocurrido, remitiendo a este hecho como una catástrofe y sosteniendo que la corrupción institucional puede estar en el origen de la tragedia.

En su intervención, de acuerdo con lo consignado por el medio, Abascal recordó la situación judicial del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por causas vinculadas a presunta corrupción. Aludió también a la detención de Koldo García, ex asesor de Ábalos y antiguo consejero en Renfe Mercancías, implicado en la denominada trama Koldo. El dirigente amplió sus acusaciones incluyendo la imputación contra Isabel Pardo de Vera, expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), investigada por malversación y tráfico de influencias, y señaló que en estos entornos se habrían intentado colocar a personas con vínculos familiares, apuntando a un esquema de favoritismos para entregar cargos y contratos dentro del sector público ferroviario.

Tal como publicó el medio, Abascal subrayó las advertencias que maquinistas e ingenieros venían realizando acerca de los límites de velocidad en diferentes tramos del trayecto ferroviario entre Madrid y Barcelona. El líder de Vox interpretó la posterior decisión de Adif de reducir dichos límites como un reconocimiento público de la existencia de fallos estructurales. Para el dirigente, esa actuación posterior evidencia una asunción tácita de responsabilidades en los hechos que desembocaron en los siniestros.

Según reportó el medio, Abascal también se refirió al hecho de que Renfe y Adif figuran como los mayores receptores nacionales de fondos europeos Next Generation y planteó preguntas sobre el destino de ese dinero, especialmente sobre si se utilizó de modo efectivo en los trabajos de revisión y mantenimiento que podrían haber evitado los accidentes. Consideró que ocultar la discusión bajo un manto de luto no debe sustituir a la obligación de denunciar la relación entre corrupción y consecuencias mortales. “Me parece que esto hay que denunciarlo, y el luto y el silencio no puede servir para no denunciar que la corrupción mata”, afirmó Abascal, según consignó el medio.

En el marco del intercambio con asistentes del Foro Empresarial, Abascal defendió la postura de Vox de mantener su agenda pública tras la tragedia de Adamuz, en contraste con la suspensión de actividades decretada por otras formaciones políticas. Para él, el deber político exige insistir en la exigencia de responsabilidades y no retroceder frente a la magnitud de la tragedia. Además, aprovechó su comparecencia para hacer un repaso de otras situaciones que, bajo su perspectiva, han marcada la gestión gubernamental en España en los últimos años; enunció el caso del volcán de La Palma, la pandemia y el apagón como ejemplos de crisis en el contexto de los mandatos de Pedro Sánchez.

El medio informó que, en el cierre de su intervención, Abascal reiteró la demanda de explicaciones a las autoridades y subrayó la importancia de investigar el uso de los recursos asignados al sector ferroviario, así como las decisiones tomadas por los responsables tanto a nivel ministerial como en las empresas públicas RENFE y Adif. Desde su óptica, las consecuencias mortales de los accidentes no pueden desvincularse de una supuesta falta de control, transparencia y destino adecuado de los fondos públicos y europeos asignados, elementos que, a su juicio, forman parte estructural del actual contexto político-institucional en materia de infraestructuras críticas.