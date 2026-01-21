A prisión cinco narcos por traficar con 105.000 kilos de marihuana en Navarra

Pamplona, 21 ene (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años y 6 meses de prisión a cada uno de los cinco acusados de traficar con 105.000 kilos de cannabis (marihuana) cultivados en plantaciones de Artajona, Mendigorría y Olite.

El precio que esas sustancias podrían haber alcanzado en el mercado ilícito asciende a 155.706.697 euros.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los condenados, autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud en concurrencia con la circunstancia agravante de ser una cantidad de notoria importancia, deberán abonar cada uno sendas multas de 200 millones de euros (el doble del valor de la droga intervenida).

En agosto de 2021, la Policía Foral tuvo conocimiento de la existencia de varias fincas, ubicadas en Artajona, Mendigorría y Olite, en las que se estaría cultivando cáñamo industrial en una cantidad aproximada de 415.000 plantas.

El responsable de las mismas, un agricultor, les indicó que el cáñamo iba a ser recolectado a mano, que se trasladaría a unas naves propiedad del Ayuntamiento de Artajona para su secado y de allí se trasladaría a Suiza.

Los cinco acusados, con distintas responsabilidades y encargos, actuaron de común acuerdo con el fin de repartirse los beneficios que obtuviesen con la distribución a terceras personas.

Así, negociaron un envío en camión con destino a Roma previsto para el 2 de noviembre de dicho año, que fue interceptado por la Policía Foral en la nave de secado de Artajona.

En total, se intervinieron en el camión, en un almacén y en las parcelas de Artajona, Mendigorría y Olite de más 105.000 kilogramos, de los cuales más de 87.500 correspondían al peso del cannabis y unos 17.600 a las hojas de la planta de cannabis.

Los agentes de Policía Foral actuantes sostuvieron que, al tener conocimiento de las plantaciones de cáñamo existentes en Artajona, Olite y Mendigorría, se entrevistaron con el titular de la explotación, quien les explicó que el cultivo era cáñamo industrial, que contaba con asesoramiento legal, cumplía todos los requisitos administrativos, y una vez las plantas crecieran las cortarían por el tallo, las llevarían a un secadero y las colocarían en cajas de cartón, seis en cada una, para destinarlas a países de Europa y a Suiza.

Sin embargo, la Audiencia concluye que “no existe ninguna prueba de la empresa o empresas que iban a ser destinatarias finales del cáñamo producido ni del destino industrial que se iba a dar a este".

Antes bien, continúa, "las pruebas practicadas ofrecen suficiente confusión para considerar que lo que se pretendía era dotar de una aparente legalidad a la actuación que se estaba realizando para enmascarar la verdadera finalidad, que no era sino cultivar y distribuir sustancia fiscalizada como estupefaciente”.EFE