81-71. Hempe lidera al Casademont Zaragoza a los 'play-in'

Redacción Deportes, 21 ene (EFE).- El Casademont Zaragoza consiguió la victoria sobre el Valencia Basket por 81-71 gracias a los veinte puntos de la pívot macedonia Merrit Hempe y la férrea defensa de la base española Mariona Ortiz, y está más cerca de los 'play-in' de la Euroliga.

El partido empezó muy cómodo para las locales, en un primer cuarto muy ajustado, con mucha igualdad en ambos lados de la pista. El Zaragoza lideró los robos de balón y los triples de Nadia Fingall abrieron brecha en el marcador con una diferencia de cuatro puntos, pero Queralt Casas y dos triples al término del primer cuarto recortaron distancias (21-20)

Con la diferencia de un punto en el marcador, llegó la reacción del Valencia Basket con la entrada de Leticia Romero y María Araujo además de la salida de Mariona Ortiz.

Las taronjas se ponían por delante en el marcador ganando la espalda a las aragonesas y saliendo rápido al contraataque. El dominio valenciano duró poco por los dos tiros libres de Helena Pueyo y Hempe que provocaron la reacción aragonesa con siete robos que provocaron la remontada antes del descanso del partido (40-34).

El Valencia Basket empezó el tercer cuarto castigado por las pérdidas de balón que supuso el contraataque zaragozano, que le obligó durante todo el partido a agotar los pases y lanzar en los últimos segundos.

El Casademont siguió dominando, con su afición apretando en el pabellón, lo que permitió que Hempe, designada la mejor jugadora del partido, estuviera enchufada durante todo el encuentro y se distanciará once puntos en el marcador.

Las de Rubén Burgos se limitaron a defender su canasta, tras la salida al banquillo de Yvonne Anderson y la poca participación de una de sus mejores jugadoras, Kayla Alexander, para que las de Carlos Cantero no se escaparan muy lejos en el marcador.

El último cuarto de partido arrancó con más energía que nunca para las aragonesas, con un ataque muy rápido y consiguiendo rebotes más efectivos. Con Mariona Ortiz en el campo, la defensa valenciana no consiguió detenerla en el partido y, con sus numerosos robos de balón, la diferencia alcanzó los trece puntos, que Leiona Fiebich recortó en los últimos segundos del partido (81-71)

Esta victoria supone la cuarta a favor del Casademont sobre el Valencia en cuatro partidos, un resultado que le permite meterse en la lucha por los 'play-in' como tercer clasificado. Ambos equipos dependen de ellos mismos para clasificarse a la 'Final Six'.

En la próxima jornada, las de Carlos Cantero se enfrentarán al Fenerbahçe y las de Rubén Burgos a las primeras clasificadas del grupo F, el Landes.

-- Ficha técnica:

81. Casademont Zaragoza (21+19+23+18): Mariona Ortiz (5), Merritt Hempe (20), Nadia Fingall (13), Veronika Vorackova (8), Helena Pueyo (6) -cinco inicial-, Carla Leite (4), Aminata Gueye (10), Stephanie Mawuli (9), Ornella Bankole (3) Laia Flores (3).

71. Valencia Basket (20+14+21+16): Yvonne Anderson (2), Kayla Alexander, María Araújo (16), Elena Buenavida (2), Leonia Fiebich (16). Queralt Casas (8), Leticia Romero (4) Awa Farm (6) Nia Coffey (4), Raquel Carreras (11), Marija Lekovic (2).

Árbitros: Paulina Karolina Gajdosz (POL), Gavin Williams (GBR), Jan Baloun (CZ)

Incidencias: partido de la cuarta jornada de la segunda fase del grupo F de la Euroliga femenina disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 8.500 espectadores. Antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. EFE