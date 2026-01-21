3-2. Mustafazada acerca al Qarabag a las eliminatorias; el Eintracht, eliminado

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Un gol en la última jugada del partido de Bahlul Mustafazada arrima al Qarabag a las eliminatorias por la continuidad en la Liga de Campeones y deja fuera al Eintracht Fráncfort, en caída libre tanto en el evento europeo como en la Bundesliga.

El equipo germano sigue en caída libre. Sólo ha ganado uno de los siete partidos que ha jugado en Europa, el primero y la situación en el banquillo del interino Dennis Smith tiene las horas contadas. Estuvo por delante el Eintracht a falta de un cuarto de hora, pero fue superado por el empuje del cuadro azerí que de la mano del colombiano Camilo Durán, con un doblete, y gracias al tanto de Mustafazada amarró un triunfo que dispara sus opciones.

No tiene todo hecho el Qarabag que rompió la racha de cuatro partidos sin ganar y se acomoda en el decimoséptimo lugar, asentado entre los veinticuatro primeros que sobreviven en el torneo. Visita Anfield para jugar con el Liverpool en la última fecha. Pero sólo una carambola le dejaría fuera de las eliminatorias previas a octavos.

El Eintracht se ha quedado sin posibilidades. Ni siquiera puede aferrarse a las matemáticas el cuadro de Smith que reaccionó bien al gol encajado a los cuatro minutos cuando un remate de Jonathan Montiel fue rechazado por el portero germano. Camilo Durán aprovechó el despeje y envió el balón a la red.

El equipo alemán empató a los diez minutos por medio de Can Yilmaz Uzun que aprovechó un balón que robó al borde del área rival, en la salida de balón para establecer el empate.

El choque se agitó en el tramo final de la primera parte. El Qarabag acentuó su ataque y multiplicó sus posibilidades por medio de Durán, una amenaza constante, de Leandro Andrade y del español Jonathan Montiel, pero el cuadro germano se sostuvo gracias a su portero Kuaua Santos.

Sin embargo, en el último cuarto de hora pasó todo lo demás. Una incursión de Ansgar Knauff dentro del área se topó con una acción brusca de Bahlul Mustafazada. La acción supuso el penalti que ejecutó Fares Chaibi y que puso a los visitantes por delante en el 75.

Pero la iniciativa del Eintracht duró cinco minutos porque una gran jugada de Elvin Cafarquliyev que recibió un gran pase de Jankovic fue rematada, a puerta vacía, por Camilo Durán. Y en el añadido llegó el gol que rehabilitó al combinado azerí y alivió a Mustafazada, dañado en su ánimo por el penalti cometido minutos antes. Fue en una buena acción y pase de Matheus Silva que el central culminó con un tiro con todo el alma que superó a Santos.

-- Ficha técnica:

3 - Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquiliyev; Pedro Henrique, Marko Jankovic; Leandro Andrade (Oleksii Kashchuk, m.84), Joni Montiel (Emmanuel Addai, m.84), Abdellah Zoubir; y Camilo Durán (Bajñiñ Qirbanly, m.91).

2 - Eintracht Fráncfort: Kuaua Santos; Arthur Theate, Robin Koch, Nnamdi Collins (Alexander Staff, m.85); Rasmus Kristensen, Ellyes Skhiri, Hugo Larsson (Oscar Hojlund, m.86), Nathaniel Brown; Ritsu Doan (Chaibi Fares, m.71), Ansgar Knauff (Jean Bahoya, m.79) y Can Uzun (Mario Goetze, m.71).

Goles: 1-0, m.4: Camilo Duran; 1-1, m.10: Can Uzun; 1-2, m.78: Fares Chaibi, de penalti; 2-2, m.80: Camilo Duran; 3-2, m.94: Bahlul Mustafazada.

Árbitro: Sandro Scharer (SUI). Mostró tarjeta amarilla a Rasmus Kristensen y Alexander Staff, del Eintracht Fráncfort; y a Camilo Durán, del Qarabag.

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Tofiq Bahramov de Baku. EFE