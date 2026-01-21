Espana agencias

111-106. Los Rockets remontan 16 puntos y dan un golpe en la mesa ante los Spurs

Chicago (EE.UU.), 20 ene (EFE).- Los Houston Rockets firmaron este martes la mejor remontada de su temporada, al reponerse de un -16 y al doblegar 111-106 a los San Antonio Spurs, segundos en el Oeste, en un derbi texano.

Los Spurs (30-14) estuvieron arriba 83-67 en el tercer período, pero los Rockets dieron la vuelta al marcador con en un cuarto segmento acabado 29-14 para los hombres de Ime Udoka, cuartos en el Oeste con un balance de 26-15.

Este derbi texano formó parte del programa especial de la NBA por la denominada 'semana de las rivalidades', que prevé, entre otros encuentros, un derbi neoyorquino entre New York Knicks y Brooklyn Nets este miércoles, y un derbi angelino entre Lakers y Clippers este jueves.

El de Houston era un cruce entre Kevin Durant, que acababa de superar la marca anotadora de Dirk Nowitzki, y Victor Wembanyama, pero el protagonista inesperado fue Reed Sheppard.

La tercera elección absoluta en el draft de 2024 firmó doce de sus 21 puntos en el cuarto período y sus cuatro triples terminaron siendo decisivos para la victoria de Houston.

Durant metió 18 puntos y repartió siete asistencias para los Rockets, mientras que el turco Alperen Sengun selló veinte puntos, trece rebotes y nueve asistencias.

Amen Thompson aportó 16 puntos, diez rebotees y seis asistencias.

Los Spurs cayeron después de tres victorias consecutivas, pese a tener el partido bajo control hasta el cuarto período.

San Antonio desperdició los 27 puntos (8 triples de 16) de un Julian Champagnie que, tras disparar la ventaja de su equipo en el tercer cuarto, se quedó en cero en el último segmento.

Wembanyama no pasó de los catorce puntos y diez rebotes. De'Aaron Fox metió catorce puntos y Stephon Caste, trece. EFE

