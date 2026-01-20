Espana agencias

Wall Street acelera las pérdidas y el Dow baja 1,76 % tras amenazas arancelarias de Trump

Nueva York, 20 ene (EFECOM).- Wall Street aceleró las pérdidas este martes al cierre, con una bajada del 1,76 % en el Dow Jones de Industriales, tras las amenazas arancelarias del presidente de EE.UU. contra varios países europeos que se oponen a sus pretensiones de anexionar Groenlandia.

Al cierre de la sesión en el parqué neoyorquino, y coincidiendo con una comparecencia de prensa de Trump, el Dow Jones perdió unos 870 puntos, hasta 48.488; el selectivo S&P 500 bajó un 2,06 %, hasta 6.796 unidades, y el tecnológico Nasdaq restó un notable 2,39 %, hasta 22.954 enteros.

El S&P 500 sufrió su peor jornada desde octubre, señalaban los expertos, en medio de un aumento de la volatilidad en bolsa y la huida de los inversores hacia activos considerados refugio, como los bonos del Tesoro o el oro, que registró un récord al contado, de 4.700 dólares la onza. EFECOM

EFE

