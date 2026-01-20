Espana agencias

Vrabel y McDonald, arquitectos del renacimiento en Patriots y Seahawks

Arturo Salgado Gudiño

Redacción Deportes, 20 ene (EFE).- Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots, y Mike Macdonald, 'coach' de los Seattle Seahawks, lideraron en esta temporada de la NFL el renacer de sus equipos, que están en la antesala del Super Bowl.

Un año le bastó a Vrabel para acabar con tres campañas perdedoras consecutivas de los New England Patriots, a los que tiene en la final de la Conferencia Americana (AFC), que el próximo domingo disputará ante los Denver Broncos.

En la campaña regular, el entrenador de 50 años llevó a los Pats al título del Este de la AFC, tras cinco temporadas, con 14 triunfos y tres derrotas, registros que lo clasificaron a los playoffs por primera vez desde 2021.

En postemporada eliminaron a Los Angeles Chargers, en la ronda de comodines, y a los Houston Texans, en la ronda divisional, para instalarse en la antesala del Super Bowl.

Mike Vrabel inyectó a sus jugadores fuerza mental y un fútbol americano duro, virtudes que lo caracterizaron como jugador en su etapa en New England, equipo con el que ganó tres Super Bowls junto al entrenador Bill Belichick y Tom Brady.

Sin importar el resultado de cada juego, Vrabel espera a cada uno de sus 53 jugadores, al final del túnel, para darles una palmada o un cabezazo, al estilo de su pasado como apoyador, sin importar si termina con el labio ensangrentado, como le sucedió tras el triunfo ante Texans, cuando Milton Williams le chocó con el casco.

El 'coach' también potenció a Drake Maye, joven pasador de 23 años que sin Vrabel, en 2024, sumó 2.276 yardas y 15 anotaciones 2024, y en esta campaña tuvo 4.394 yardas y 31 touchdowns.

Y ni hablar de su trabajo con la defensiva, que pasó de ser la número 22 en puntos recibidos en 2024 a la cuarta mejor este año.

En la Conferencia Nacional (NFC) el trabajo de Mike Macdonald al frente de los Seahawks no es menor.

Su equipo regresó al partido por el campeonato de la NFC, en el que enfrentará a Los Angeles Rams, algo que no conseguía desde la temporada 2014, cuando superó a los Green Bay Packers 28-22.

El 'coach' de 38 años sólo tardó dos años en convertir a Seattle en el mejor de la NFC, en la que obtuvo el título del Oeste, que no lograban desde el 2020.

Lo hizo con un equipo que construyó a la vieja escuela; con una agresiva defensiva que terminó la temporada regular como la que menos puntos recibió entre los 32 equipos, línea que será puesta a prueba en la final ante los Rams, que presumen la ofensiva más efectiva de la liga.

Su posición como el número uno de la NFC le permitió descansar en la ronda de comodines, algo que aprovechó para aplastar en la ronda divisional a los San Francisco 49ers por 41-6, que significó su octava victoria consecutiva.

La gran virtud de Macdonald está en la manera en que exprime el talento de sus jugadores. Lo ha hecho con Sam Darnold, pasador de 28 años que ha mostrado una consistencia que nunca se le vio con Jets, Panthers, 49ers y Vikings, sus equipos pasados.

Y ha potenciado las habilidades del joven corredor Kenneth Walker III, el receptor Jaxon Smith-Njigba, el experimentado Cooper Kupp y el sorprendente Rashid Shaheed, jugador clave en momentos críticos, para dar forma a la tercera mejor ofensiva de la liga.

Con todo este conjunto, Mike Macdonald tiene a sus Seahawks como favoritos para llegar al Super Bowl por la NFC.EFE

