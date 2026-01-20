Vivienda aplaude la sentencia del Supremo que avala los topes a la subida de alquileres

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El Ministerio de Vivienda ha aplaudido este martes la sentencia del Tribunal Supremo que avala la limitación de las subidas anuales de los contratos de alquiler anunciada por el Gobierno como medida de protección a los inquilinos, una solución "estructural" que evita "situaciones similares en el futuro".

Según han recordado este martes fuentes del Ministerio, después de la inflación derivada de la guerra de Ucrania, el Gobierno impulsó diversas medidas para proteger a los inquilinos y contener las rentas, entre ellas un tope para la actualización de las mismas, con el que los inquilinos pudieron ahorrarse "más del 8 %" frente a lo que hubieran tenido que pagar si se hubiera mantenido el IPC como referencia.

Ante esta medida, diversos propietarios y empresas de arrendamientos reclamaron una indemnización patrimonial al Gobierno, que fue desestimada, una decisión que ahora confirma el Supremo, que da la razón al Gobierno en cuanto a la aplicación de las medidas de contención de las rentas.

En concreto, señala el Tribunal, "el legislador puede limitar la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda de forma que, en defecto de acuerdo entre las partes, no pueda superar determinados límites razonables y razonados".

El Supremo considera que dicha limitación, que busca atajar el proceso inflacionista y proteger a los arrendatarios vulnerables, no supuso una privación del derecho de propiedad ni vulneró su contenido esencial, como sostenían los citados demandantes. EFECOM