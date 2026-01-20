Vicky López: "Quiero que me recuerden como la persona que más disfrutaba jugando a fútbol"

Adrián Vázquez y Víctor Martí

Barcelona , 20 ene (EFE).- La sensación de "bailar en el campo" -pasando balones, regateando y combinando con sus compañeras- es lo que más le gusta del fútbol a la delantera del Barcelona Vicky López (Madrid, 2006), que se dedica a este deporte con el sueño de "ser recordada como la persona que más disfrutaba" practicándolo.

En una entrevista con EFE antes de la disputa de la Supercopa de España en Castelló de la Plana, la internacional española relativiza los premios individuales -como el Trofeo Kopa a la mejor jugadora del mundo menor de 21 años que recibió en septiembre- y se centra en seguir gozando de su pasión.

"Lo colectivo es muy importante. Y mi sueño es que se me recuerde como la persona que más disfrutaba jugando a fútbol y que hacía disfrutar a la gente. Los premios individuales dan igual", afirma.

Su discurso se asemeja al de una futbolista veterana, pero sólo tiene 19 años. Esta temporada, afronta su cuarta temporada en el club azulgrana, por el que fichó en 2022 procedente del Madrid CFF, y ha ganado protagonismo en los planes del técnico del equipo azulgrana, Pere Romeu.

"Este año también estoy creciendo y así lo he sentido, es también mi objetivo: ser mejor que el año anterior, ser mejor cada día. Es mi cuarta temporada en el Barça y sí que estoy notando que esa importancia va a más", señala.

Sin embargo, los inicios en el Barcelona no fueron fáciles, admite la internacional española, quien recuerda que le costó "bastante" cambiar de ciudad y gozar de menos minutos que en su club de procedencia.

"Sacrifiqué cosas, pero no me arrepiento de nada. En otro equipo, no hubiese aprendido todo lo que he aprendido aquí. Ahora puedo decir que estoy muy contenta de estar en el Barça, que cada vez estoy jugando más para intentar ayudar al equipo", agrega.

En la primera mitad del presente curso, la jugadora nacida en el barrio de Vallecas ya ha anotado ocho goles y ha repartido siete asistencias de gol. Y en muchas ocasiones lo ha hecho jugando de extremo derecho, una nueva posición en el campo que ha asumido con madurez.

"Tuve que tomar una decisión: quejarme por tener que jugar en una posición que no era la mía o adaptarme y poder conseguir más minutos. Y he hecho lo segundo; ahora puedo decir que me siento cómoda jugando de extremo derecho", argumenta.

Y es que, según resalta, últimamente afronta la vida "de una manera diferente" a cómo lo hacía años atrás: "He elegido el camino de ver las cosas más positivas, de disfrutar la vida. Nos centramos muchas veces en problemas que no son importantes, cuando realmente hay problemas más importantes que a mí no me afectan como no saber si llegas a fin de mes o si tu familia no tiene salud".

Y, más allá de su crecimiento futbolístico, la madrileña también tiene ascendencia en las jugadoras del fútbol base azulgrana que este año han subido al primer equipo para reforzar una plantilla algo mermada por las lesiones.

"Trato de incluirlas, que se lo pasen bien, que no tengan miedo de ser ellas. He jugado con ellas en el filial y sé lo buenas que son. Trato de que se liberen y disfruten", sostiene.

Pese a las bajas de jugadoras importantes como Aitana Bonmatí, el Barça parte como el gran favorito para ganar la Supercopa de España, el primer título del año.

Para Vicky, ser el rival a batir no significa que tengan más presión: "Sabemos que somos favoritas, no por lo que hemos hecho, si no por cómo hemos iniciado esta temporada. Sabemos que nuestros rivales tienen más ganas de ganarnos, pero al final se trata de hacer lo que estamos haciendo cada fin de semana, cada partido: jugar cómo sabemos y ayudarnos las unas con las otras".

En este sentido, apunta que la "unión" en el vestuario es lo que les está permitiendo sobreponerse a las lesiones en una temporada en la que el Barça cuenta con una "plantilla corta".

El crecimiento este curso de Vicky López llega después de que en verano brillara como sustituta de Aitana Bonmatí en los primeros partidos de la Eurocopa que la catalana no disputó a causa de una meningitis vírica.

En Suiza, donde se convirtió en la española más joven en marcar en un campeonato de Europa (tenía 18 años y 342 días), pudo medirse con las mejores gracias a la confianza de la entonces seleccionadora, Montse Tomé, a quien agradece "la oportunidad" que le brindó.

Ahora, con Sonia Bermúdez al mando del combinado nacional, Vicky López, autora de uno de los tres goles con los que España ganó a Alemania en la final de la Liga de las Naciones, destaca la experiencia de la nueva seleccionadora.

"Sonia nos entiende a la perfección, tiene mucha experiencia. Ya hemos ganado el primer título con ella, estamos muy contentas y ojalá que vengan muchos más", añade.

Y seguir levantando títulos con la zamarra del Barça y la selección es lo que aspira esta joven que se apoya en la fe para crecer como persona y jugadora de fútbol profesional.

"Para mí Dios lo es todo. Sé que los tiempos los marca Dios, que tengo que estar tranquila y hacer las cosas bien. También hay momentos de bajón y, gracias a la fe, salgo de ellos. Así es como he decidido vivir mi vida. Mi familia es muy religiosa y tengo mucha suerte de haber podido acercarme a Dios", concluye. EFE

