Valencia-Real Madrid, el domingo 8 de febrero a las 21.00

Madrid, 20 ene (EFE).- El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Real Madrid en el estadio Mestalla se disputará el domingo 8 de febrero a las 21.00 horas.

La jornada 23 de LaLiga, que anunció este martes los horarios, comenzará el viernes 6 de febrero con un único encuentro, el Celta-Osasuna, previsto también a las 21.00 horas. Asimismo, el actual líder de la competición, el Barcelona, se medirá al Mallorca en el Nou Camp a las 16:15 horas del sábado 7.

La jornada se cerrará el lunes 9 a las 21.00 en el Estadio de la Cerámica con el encuentro entre Villarreal y Espanyol.

- Horarios de la jornada 23:

Viernes 6 de febrero:

21.00 Celta-Osasuna

Sábado 7 de febrero:

14.00 Rayo Vallecano-Oviedo

16.15 Barça-Mallorca

18.30 Sevilla-Girona

21.00 Real Sociedad-Elche

Domingo 8 de febrero:

14.00 Alavés-Getafe

16.15 Athletic-Levante

18.30 Atlético de Madrid-Betis

21.00 Valencia-Real Madrid

Lunes 9 de feberero:

21.00 Villarreal-Espanyol.

EFE

pml/ism