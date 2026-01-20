Unespa ve preciso transponer Solvencia II en plazo para no perder oportunidades

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La patronal aseguradora, Unespa, considera necesario que la revisión del marco comunitario Solvencia II, que permitirá a las aseguradoras liberar capital, se incorpore en plazo al ordenamiento español para no penalizar a las entidades nacionales de cara a la oportunidad de inversión que se abre.

La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ha señalado a los medios de comunicación, coincidiendo con la presentación de las principales magnitudes del sector asegurador en 2025, que es fundamental que la transposición de la revisión del marco de Solvencia II a la legislación española se haga en plazo y se incorpore al ordenamiento español antes del 30 de enero de 2027.

Ha advertido de que, si España llega más tarde que otros estados, eso puede penalizar la participación de las entidades aseguradoras del país en la oportunidad de inversión que se quiere canalizar hacia sectores de interés estratégico para la Unión Europea, como seguridad, innovación y transformación digital.

Respecto a la transposición de la directiva europea para la recuperación y resolución de entidades aseguradoras, cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros el martes de la semana pasada, ha señalado que, cuando salga a consulta pública el texto, Unespa hará sus comentarios, pues ya se conocerá el detalle de cómo se va a incorporar la directiva.

No obstante, ha dicho que Unespa quiere que el principio de simplificación regulatoria, que está impulsando la Unión Europea, se tenga en consideración.

Del Valle ha manifestado también que hay que promocionar mucho otro elemento, la etiqueta Finance Europe para productos de ahorro que inviertan un 70 % de los activos en empresas europeas, con un horizonte mínimo de inversión a cinco años, que han lanzado siete países europeos, entre ellos España, y que está dirigida a canalizar ahorro minorista.

Respecto a la creación de una cuenta de ahorro e inversión en España, para lo que el Ministerio de Economía ha sacado una consulta y que permitiría al ahorrador invertir a largo plazo, diversificar inversiones y obtener más rentabilidad, el director del área de Seguros Personales de Unespa, Carlos Esquivias, ha dicho que, si en algún momento se desarrolla, el seguro quiere formar parte de los proveedores.

No obstante, ha recordado que la etiqueta Finance Europe permite una implementación a corto plazo para aplicar a productos que ya existen, mientras que la creación de la cuenta va a requerir de un tiempo más largo.

Respecto al seguro obligatorio de patinetes, que en principio iba a entrar en vigor este 2 de enero, Del Valle ha destacado que, en próximas semanas, se aprobará el real decreto con las condiciones de identificación y registro de vehículos ligeros, lo que permitirá poner en práctica esa obligación efectiva de que tengan seguro para proteger a los transeúntes de los daños que esos vehículos puedan provocar.

Para Del Valle, es una buena noticia que vaya a haber un seguro que armonice las distintas protecciones que había hasta ahora dependiendo de que se viviera en una ciudad u otra.

En cuanto al seguro paneuropeo de pensiones, ha apuntado que la UE quiere revitalizar este producto y para ello ha recogido las propuestas que hizo la industria aseguradora en su día, pero si no hay una fiscalidad que lo acompañe, será difícil. EFECOM