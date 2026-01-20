Espana agencias

Tesoro lanza la primera sindicada del año, con demanda inicial récord de 145.000 millones

(Actualiza la información EC2037 con datos del lanzamiento de la subasta)

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El Tesoro Público español ha lanzado este martes la primera emisión sindicada del año, que es de un bono a diez años, con vencimiento el 30 de abril de 2036, con una demanda inicial que alcanza récord, con 145.000 millones de euros.

Según los datos de mercado consultados por EFE, el citado bono ha salido con una rentabilidad inicial de ocho puntos básicos sobre el rendimiento actual del bono español (hoy cotiza en el entorno del 3,270 %), aunque, tras la fuerte demanda, ha bajado a seis puntos básicos.

El Tesoro había dado mandato a seis bancos -Barclays, BBVA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander- para llevar a cabo la primera emisión sindicada del año.

Las emisiones sindicadas, que están fuera del calendario oficial de subastas del Tesoro, son operaciones en las que un grupo de bancos coloca directamente la deuda entre los inversores. EFE

