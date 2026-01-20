Espana agencias

Tercera edición de Startup Olé reúne en Miami a emprendedores con inversores del sector

Guardar

Miami (EE.UU.), 20 ene (EFECOM).- La tercera edición de Startup Olé Miami reunirá entre el 20 y el 21 de abril en esta ciudad estadounidense a 'startups' y emprendedores del sector tecnológico, con el objetivo de conectarlos con inversores, corporaciones, medios de comunicación y administraciones públicas.

El evento, que cuenta con el respaldo del condado de Miami-Dade y los ayuntamientos de Salamanca y Marbella (España), tendrá lugar en el centro de convenciones James L. Knight, ubicado en el Hyatt Regency de Miami, según un comunicado de la organización.

Su organización coincidirá con la Semana Tecnológica de Miami y prevé duplicar las cifras registradas en 2025, cuando se superaron los 1.000 asistentes y los 240 ponentes.

"El objetivo que persigue Startup Olé es acelerar el crecimiento de las empresas, su acceso a inversión y clientes en Estados Unidos y Latinoamérica", resumió la organización.

Durante dos días, los participantes participarán en foros destinados a fondos de inversión, inversores y corporaciones; conferencias sobre el rol de la administración pública y las universidades en el apoyo al emprendimiento, o paneles sobre el valor de los medios de comunicación en el ecosistema.

Además, contará con una competencia en la que las 'startups' presentarán sus proyectos a posibles inversores, y otro en el que los proveedores de servicio mostrarán su servicio a los emprendedores.

Con el foro INNVIERTE-CDTI, la administración española también contará con un espacio para presentar sus iniciativas, con la meta de fomentar la relación comercial entre España y Europa con Estados Unidos y Latinoamérica.

Una delegación de 'startups' españolas también participará en el evento con este motivo, sentenció el comunicado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

91-89. Brizuela y Punter someten a un combativo Dubai

Infobae

El fútbol andaluz traslada sus condolencias a las familias de las personas fallecidas

Infobae

Sánchez: "Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamenta la tragedia ocurrida en Adamuz, donde un siniestro en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía deja 21 muertos y moviliza a los equipos de rescate en toda la zona

Sánchez: "Hoy es una noche

EE.UU. incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Infobae

Hoy será noticia. Lunes, 19 de enero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los primeros minutos del Iryo

Los primeros minutos del Iryo accidentado en Adamuz según lo que revela la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha

Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

Adif asegura que “constató” en noviembre que el carril donde se produjo el accidente de Adamuz se encontraba “en condiciones adecuadas”

Detienen a David Herrera Lobato en Arahal (Sevilla), uno de los presuntos colaboradores de González Amador en las gestiones de Quirón

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

DEPORTES

Real Madrid - Mónaco, en

Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton