Temas del día de EFE España del miércoles 21 de enero de 2026

ACCIDENTE TRENES

Adamuz (Córdoba) - Continúan los trabajos en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz para retirar los vagones siniestrados y comprobar si hay más víctimas, mientras avanza la investigación sobre las causas del siniestro.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FITUR 2026

Madrid - Comienza este miércoles una nueva edición de Fitur, la mayor feria internacional del turismo por visitantes profesionales, que este año se ha visto trastocada con numerosas cancelaciones de eventos por el accidente de trenes en Aldamuz y la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, y que se inaugura con un minuto de silencio por las víctimas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La borrasca Harry sigue afectando a la costa del Mediterráneo y al este del país, especialmente Cataluña, si bien comienza a remitir en la azotada Girona, donde se mantiene la búsqueda de un desaparecido en Palau-sator, arrastrado con su coche por la riera.

(Texto) (Foto)

EDUCACIÓN SALUD

Madrid - El docente es una figura clave para detectar la salud mental del alumnado, pero en ocasiones se enfrenta a situaciones a las que no sabe cómo responder. Una guía práctica con 115 preguntas y respuestas publicada este miércoles da herramientas para actuar y sobre todo para detectar problemas a tiempo.

(Texto a las 11:00. 816 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023017476)

TERRORISMO ETA

Vitoria - Tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart en 1992, la organización terrorista y su entorno inauguraron la estrategia de 'socialización del sufrimiento', una nueva era en la historia del terrorismo en Euskadi que significó extender sus objetivos a amplios sectores de la sociedad. Una época que rememora el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en una exposición en Vitoria.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE ESTRENOS

Madrid - Paco León dirige y protagoniza 'Aída y vuelta', una divertida y emotiva película en la que vuelve el elenco de la famosa serie, encabezado por Carmen Machi, para contar una historia entre lo real y lo ficticio que sirve para reflexionar sobre temas como las relaciones entre actores, los límites del humor y la fama.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHRIS PRATT (Entrevista)

Madrid - Chris Pratt habla con EFE sobre su nueva película, 'Sin piedad', que está ambienta en un futuro próximo en el que la justicia es impartida por una jueza creada a partir de IA avanzada y plantea debates como el límite de la privacidad en Internet y la posibilidad de alcanzar la imparcialidad total. Paula Boira

(Texto a las 8:00. 587 palabras) (Foto) (Vídeo)

MARINA ABRAMOVIĆ

Barcelona - La artista serbia Marina Abramović, figura clave del arte de la performance internacional, presenta su nuevo espectáculo 'Balkan Erotic Epic', en la que fusiona mitos ancestrales de los Balcanes, tradicones folclóricas y erotismo para crear una obra inmersiva de gran intensidad visual y simbólica que se podrá ver en el Gran Teatre del Liceu desde el próximo sabado.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

9:15h.- Sevilla.- DERECHOS HUMANOS.- La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la 16ª edición del Seminario Internacional de Teoría Crítica de los Derechos Humanos 'Democracia, Soberanía y DDHH: La humanidad en una encrucijada histórica', en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

09:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en Madrid Foro Empresarial junto a empresarios madrileños Hotel Wellington. (C/Velázquez, 8) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Pamplona.- COMISIÓN INVESTIGACIÓN.- El director de Acciona Construcción, Justo Vicente Pelegrini, comparece en la Comisión de Investigación sobre obras públicas del Parlamento de Navarra. Parlamento foral. (Texto) (Foto)

13:00h.- Adamuz (Córdoba).- ACCIDENTE TRENES.- La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, visita el Puesto de Mando de Avanzado y mantiene un encuentro con los trabajadores y trabajadoras que participan en las labores de rescate de las víctimas del accidente ferroviario.

15:00h.- Barcelona.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, comparece en comisión parlamentaria para informar del nuevo modelo de financiación autonómica. Parlament. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- FITUR 2026.- Comienza una nueva edición de la feria internacional de Turismo, Fitur 2026. Ifema. Campo de las Naciones. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid.- MOTOR PRODUCCIÓN 2025.- La patronal de fabricantes de vehículos Anfac publica los datos de producción y exportación del 2025, tras alcanzar una producción de 2,1 millones de vehículos hasta noviembre, un 4,8 por ciento menos que en las mismas fechas de 2024.

11:00h.- Madrid.- AGRICULTURA PAC.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne por separado con Cooperativas Agroalimentarias de España (11:00 horas) y las organizaciones del Consejo Agrario (17:00 horas) para analizar la polémica reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el próximo presupuesto de la Unión Europea. Sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11:00h.- Barcelona.- ALIMENTACIÓN PREMIOS.- Los premios Sabor del Año 2026 distinguen a 89 productos en una ceremonia en el Gran Teatre del Liceu. Gran Teatre del Liceu. (Texto) (Foto)

12:00h.- València.- ECONOMÍA COYUNTURA.- El Ivie celebra la jornada 'Los retos de la economía española a partir de 2026'. Sede de CaixaBank, c/ Pintor Sorolla, 2. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- ACCIDENTE MINA.- Comisión parlamentaria de investigación del accidente de la mina de Cerredo. Junta General del Principado. (Texto) (Foto)

13:00.- Madrid.- FITUR 2026.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el acto 'ONU turismo: una nueva visión', en el stand de Turespaña, de la 46ª Feria Internacional de Turismo-FITUR 2026, en IFEMA Madrid. A las 12:15 mantiene una reunión bilateral con el ministro de Turismo, Cultura y Deportes de la República de Albania, Blendi Gonxhja y a las 13:45 con la secretaria de Deportes, Sociedad Civil, Juventud y Turismo del Reino Unido, Stephanie Peacock.

15:00h.- Madrid.- DIÁLOGO SOCIAL.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en el acto de firma del Inicio del Diálogo Social, en el stand de Turespaña, de la 46ª Feria Internacional de Turismo-FITUR 2026, en IFEMA Madrid.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Bilbao.- VIOLENCIA MACHISTA.- Juicio a un joven acusado de asesinar y profanar el cadáver de su novia mientras sufría un brote psicótico. Audiencia de Bizkaia. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PREVARICACIÓN.- La Audiencia de Madrid juzga al excalde de Morarzarzal Juan Carlos Rodríguez Osuna y la exconcejal de Urbanismo Susana Villareal por presunta prevaricación administrativa, en un proceso en el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos 8 años de inhabilitación. Audiencia Provincial, calle Santiago de Compostela 96.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PÚNICA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a catorce acusados del caso Púnica por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos de fiestas en municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013, entre los que se encuentra el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. C/ Génova. (Texto)

10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Los aspirantes a presidir la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, los tribunales superiores de Justicia de Baleares y Cantabria y las salas de lo Social de los de Andalucía, Cantabria y Murcia y el Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla comparecen ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial. C/ Marqués de la Ensenada, 8.

10:00h.- Valladolid.- JUICIO EÓLICAS.- El juicio de la denominada trama eólica, celebrado desde el pasado septiembre por supuestas prácticas corruptas en la concesión de autorizaciones de parques eólicos, termina con la concesión a los procesados del derecho a la última palabra. Audiencia Provincial de Valladolid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Toledo.- UCRANIA GUERRA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería de Toledo. Academia de Infantería. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado al ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García para hacerle entrega de un disco duro con copia de varios dispositivos móviles que le fueron intervenidos a raíz de su detención en febrero de 2024. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez s/n. (Texto)

12:00h.- Vitoria.- TERRORISMO ETA.- El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo inaugura la exposición 'Socializar el sufrimiento. (1995-2010)'. Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Barcelona.- GAS PIMIENTA.- La consellera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, comparece en el Parlament para informar de las intervenciones de los Mossos en las protestas de apoyo a Palestina. Parlament de Catalunya. (Texto)

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN SALUD.- Fundación Mapfre, Siena Educación y Grupo Anaya presentan el vademécum ‘Salud mental y bienestar emocional en la escuela’, con 115 preguntas de docentes y equipos de orientación.

10:30h.- Madrid.- IGLESIA EVANGÉLICA.- La plataforma Mesa Salmo 15, integrada por líderes evangélicos españoles y apoyada por entidades protestantes, y la organización internacional GRACE ofrecen una rueda de prensa para explicar la respuesta que está dando la Iglesia evangélica al abuso en el entorno cristiano. Iglesia Amistad Cristiana. C/ Vallehermoso 70. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SANIDAD ASOCIACIONES.- La ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con miembros de la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP), de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) y de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN), en la sede del Ministerio. A las 12:00 con miembros del Consejo Internacional de Enfermeras.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- CINE ESTRENOS.- Presentación de la película 'Aída y vuelta', dirigida por Paco León y con Carmen Machi, que se estrena el próximo 30 de enero. Espacio Movistar (Gran Vía28). (Texto)

10:00h.- Madrid.- FARO SANTANDER.- La Fundación Banco Santander ofrece una rueda de prensa para presentar un acuerdo de gestión para la Colección Germán, una de las más relevantes de arte mexicano del siglo XX. Sede Banco Santander. Calle Castellana, 24 - Sala Magna. (Texto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El lenguaje de signos y la reivindicación de esta lengua ausente de los escenarios es lo que pretende 'Grito, boda y sangre', un homenaje a Lorca del dramaturgo Iker Azkoitia que dirige Ángela Ibañez, que se representará por dos actrices sordas, Emma Vallejo y Mari López, también de forma oral Teatro María Guerrero - C/Tamayo y Baus, 4. (Texto)

11:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes abre su Caja de las Letras para recibir el legado 'in memoriam' de la escritora, poeta, dramaturga y periodista Josefina Plá. C/ Alcalá, 49.

11:00h.- Barcelona.- MARINA ABRAMOVIĆ.- La artista serbia Marina Abramović presenta su nuevo espectáculo 'Balkan Erotic Epic', una obra inmersiva de gran intensidad visual y simbólica que se podrá ver en el Gran Teatre del Liceu Gran Teatre del Liceu. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- PREMIO PAIDÓS.- Ediciones Paidós anuncia el ganador de la segunda edición del Premio Paidós de ensayo. Fundación Foto Colectania (Texto) (Foto)

13:00h.- Santiago de Compostela.- LITERATURA PREMIOS.- Lídia Jorge, David Uclés y Ledicia Costas reciben los premios de literatura San Clemente en su XXVIII edición. Conferencia de prensa a las 13:00 horas en el instituto Rosalía de Castro y entrega de premios a la 18:00 horas. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- CANARIAS CULTURA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Madrid.- ESPAÑA EGIPTO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el ministro de Turismo y Antigüedades de la República Árabe de Egipto, Sherif Fathy, en la sede del Ministerio.

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CINE PREESTRENO.- Preestreno en Gran Canaria de la película 'La Lucha', con presencia de su director, José Alayón, de sus protagonistas Yazmina Estupiñán y Saro Cano y del exluchador Cuco Doctoral. Cines Yelmo (Las Arenas)

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- El madrileño Rusowsky actúa este miércoles y jueves en el Roig Arena para presentar los temas de su álbum de debut ‘Daisy’. Roig Arena.

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245