Temas del día de EFE España del martes 20 de enero de 2026 (13:30 horas)

ACCIDENTE TRENES

Adamuz (Córdoba) - Lo último sobre el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba): 41 muertos y 39 ingresados

(Texto enviado a las 12:53; 709 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La Guardia Civil confía en tener pronto el resultado de la identificación de las víctimas

(Texto enviado a las 13:00; 525 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La Guardia Civil examina el coche 6 y concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo

(Texto enviado a las 12:38; 229 palabras)

- Los reyes visitan la zona del accidente ferroviario en Adamuz

(Texto enviado a las 12:36; 98 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Huelva, epicentro de la tragedia del tren, con al menos 15 víctimas mortales confirmadas

(Texto enviado a las 12:40; 496 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Cruz Roja asiste el "sufrimiento creciente" de las familias tras el accidente en Córdoba

(Texto enviado a las 12:53; 12:14 palabras)

- Andalucía recoge casi 3.000 bolsas de sangre en donaciones, el triple de lo habitual

(Texto enviado a las 11:57; 163 palabras)

Madrid - Sumar pide a las compañías de transporte que no suban precios durante el accidente de Adamuz

(Texto enviado a las 11:39; 261 palabras)

- Facua pide a Consumo que mejore la ley que prohíbe los incrementos de precios en tragedias

(Texto enviado a las 10:58; 322 palabras)

Madrid - Iberia rebaja los precios de los vuelos de Madrid-Andalucía y amplía su capacidad un 57 %

(Texto enviado a las 12:10; 172 palabras)

CASO KOLDO

Madrid - La exmujer de Koldo dice que el reintegro de gastos en el PSOE era siempre en efectivo

(Texto enviado a las 13:10; 789 palabras) (Foto) (Vídeo)

CASO VILLAREJO

Madrid - La Audiencia Nacional culmina, con los informes finales, el juicio contra el empresario Javier López Madrid y el excomisario José Manuel Villarejo por la supuesta contratación del investigador para hostigar a la doctora Elisa Pinto.

(Texto)

ASAMBLEA EXTREMADURA

Mérida - Manuel Naharro (PP), nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura

(Texto enviado a las 12:25; 359 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Vox acusa a Guardiola de bloquear diálogo y de conducir a Extremadura a nuevas elecciones

(Texto enviado a las 13:23; 347 palabras) (Foto) (Vídeo)

SALVADOR ILLA

Barcelona - Illa sale de la UCI y sube a planta tras pasar buena noche y evolucionar favorablemente

(Texto enviado a las 12:57; 313 palabras)

TIEMPO BORRASCA

Palau-sator (Girona).- Buscan a un vecino de Palau-sator (Girona) arrastrado con su coche por la riera

(Texto enviado a las 10:39; 146 palabras)

- Alerta roja en Girona por lluvias torrenciales de más de 180 litros en 12 horas

(Texto enviado a las 11:28; 244 palabras)

- Protección Civil alerta del riesgo de desbordamientos de ríos y suspende clases en Girona

(Texto enviado a las 8:49; 352 palabras)

(Foto) (Vídeo)

DANA JUSTICIA

València - El jefe del 112 asegura que no se le pidió información desde el Cecopi del día de la dana

(Texto enviado a las 13:11; 358 palabras)

ANTONIO BANDERAS (Entrevista)

Madrid - Antonio Banderas dirige un 'Godspell' castizo muy espiritual, sin voluntad de evangelizar. Inmaculada Tapia

(Texto enviado a las 12:24; 627 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CELIBATO VOLUNTARIO

Madrid - El celibato voluntario, una tendencia viral sin trascendencia en la vida de los jóvenes". Paula Boira

(Texto a las 7:30; 958 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8014759929 y otros)

VÍCTOR DEL ÁRBOL (Entrevista)

Barcelona - El escritor Víctor del Árbol cierra con 'Las buenas intenciones', un título del que habla con EFE, la trilogía del "sicario sin nombre", que inició con 'Nadie en esta tierra' y prosiguió con 'El tiempo de las fieras'. Irene Dalmases

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:30h.- Madrid.- JAVIER RUPÉREZ.- El diplomático Javier Rupérez, exembajador de España en Estados Unidos y ante la OTAN, ingresa en Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pl. de la Villa, 2.

19:00h.- Sant Andreu de la Barca (Barcelona).- PARTIDOS ERC.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, protagoniza la conferencia 'Una nueva ambición para el Baix Llobregat' en Sant Andreu de la Barca. Teatro Núria Espert (Pl. Federico García Lorca, 1).

ECONOMÍA

17:00h.- Madrid.- SECTORIAL AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside, por videoconferencia, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Barcelona.- POLICÍAS INFILTRADOS.- La comisión de investigación sobre la infiltración de policías de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña prosigue con comparecencias de varios testigos. Parlament de Catalunya. (Texto)

SOCIEDAD

17:00h.- Madrid.- IGUALDAD ABOGACÍA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, en la sede del Ministerio. Por la mañana (12:00) se reúne con la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en la sede de la institución.EFE

