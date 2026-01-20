Espana agencias

Técnico del Cajasol se felicita por tener "por fin a toda la plantilla al cien por cien"

Dos Hermanas (Sevilla), 20 ene (EFE).- El entrenador del Fundación Cajasol Andalucía, Ricardo Torronteras, se ha congratulado este martes de tener "por fin a toda la plantilla al cien por cien" para la Copa de la Reina de Tenerife, que arrancará este jueves para el club de la localidad sevillana de Dos Hermanas con sus cuartos de final ante el Haro Rioja.

Torronteras ha señalado, en declaraciones a EFE, que "las jugadoras llegan en un buen momento de forma" después de "una primera vuelta con alguna que otra baja importante", como la central Louise Sansó, quien "ya trabaja prácticamente con normalidad" y con la líbero Sasa Barón, "que ya pudo jugar el último partido de liga y que ahora llega mucho más reforzada a la Copa".

El técnico cordobés considera que está en disposición de "afrontar este partido con la máxima garantía" para abrir una "semana ilusionante con esta Copa de la Reina en Tenerife", un torneo que considera "muy bonito y especial para las jugadoras", quienes "siempre dan un punto más de intensidad".

Para Torronteras, se trata de "una competición donde prima la competitividad", ya que "el que esté más acertado y controle mejor los pequeños nervios" se ve "reforzado" y el Club Agrupación Voleibol (CAV) Esquimo -que compite por patrocinios con el nombre de Fundación Cajasol Andalucía- lo afronta "con el deseo de ganar una medalla después" de haber perdido "varias temporadas en semifinales".

"Vamos a ir partido a partido. El Haro Rioja ya nos ganó en nuestra casa en la competición regular y sabemos que va a ser duro eliminar a un rival que estos últimos años, sin duda, nos tiene la medida cogida, ya que nos dejó la pasada campaña fuera en los cuartos de final del 'playoff'", añadió el preparador andaluz. EFE

