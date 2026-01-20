Taiwán aspira a construir una cadena de suministro "democrática" de IA con Estados Unidos

Taipéi, 20 ene (EFECOM).- Taiwán expresó este martes su intención de construir junto a Estados Unidos una cadena de suministro de alta tecnología de carácter "democrático" y de forjar una alianza estratégica en torno al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), pocos días después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo comercial.

El entendimiento, anunciado el jueves pasado tras varios meses de negociaciones, incluye una reducción de aranceles sobre los productos taiwaneses del 20 al 15 %, así como un compromiso de inversión de 250.000 millones de dólares de las compañías isleñas en territorio estadounidense.

En virtud del pacto, el Ejecutivo de Taipéi también se comprometió a garantizar otros 250.000 millones de dólares adicionales en créditos empresariales para facilitar nuevas inversiones.

Durante una rueda de prensa en la capital taiwanesa, la viceprimera ministra, Cheng Li-chiun, subrayó que el acuerdo de inversiones con Estados Unidos "no implica una externalización de la cadena de suministro", sino que busca apuntalar al sector tecnológico de la isla y potenciar su "fortaleza industrial".

"Esto no es una transferencia de la cadena de suministro industrial, sino una expansión de la capacidad industrial taiwanesa en Estados Unidos, con una cadena de suministro construida conjuntamente por ambos", aseveró la funcionaria, en declaraciones recogidas por la agencia CNA.

"Antes decíamos 'Taiwán can help' (Taiwán puede ayudar), pero esperamos que en el futuro podamos decir 'Taiwan, US can lead' (Taiwán y Estados Unidos pueden liderar)", añadió Cheng, quien también defendió que la ola de la inteligencia artificial abre la posibilidad de crear una cadena de suministro tecnológica "democrática".

Consultada por las inversiones futuras de TSMC -líder mundial en la fabricación de chips avanzados para IA- en Estados Unidos, Cheng sostuvo que esas decisiones "deben respetar la planificación de la empresa" y remarcó que el Gobierno taiwanés "siempre ha apoyado a TSMC y a su industria asociada".

"Lo que vemos es que el 'monte protector de la nación' sigue fortaleciéndose en Taiwán", subrayó Cheng, en alusión al peso estratégico del sector de semiconductores, considerado un elemento disuasorio ante un eventual ataque chino contra la isla.

La semana pasada, el New York Times informó que el acuerdo comercial de Taiwán y Estados Unidos contempla la construcción de cinco fábricas adicionales de TSMC en Arizona, un estado donde ya tiene comprometidos 165.000 millones de dólares de inversión, aunque este punto aún no ha sido confirmado por la compañía.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y su gabinete han insistido en la necesidad de "traer de vuelta" la producción de semiconductores a Estados Unidos, un país que durante años dependió de fabricantes extranjeros y de cadenas de suministro globales frágiles.

Sin embargo, los expertos consideran que replicar la capacidad de fabricación de Taiwán no será sencillo, dado que cuenta con décadas de experiencia, una mano de obra altamente especializada y un ecosistema completo de proveedores y logística que permite mantener elevados niveles de eficiencia. EFECOM