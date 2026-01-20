Espana agencias

Sorloth: “Estoy muy feliz aquí, quiero competir y jugar en el Atlético”

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, tiene “mucha confianza” en su actual momento en el conjunto rojiblanco, el “lugar” donde quiere “estar, competir y jugar”, según declaró antes de enfrentarse este miércoles al Galatasaray en la penúltima jornada de la Liga de Campeones.

“Estoy muy feliz aquí. Se ve también en el campo. Es donde quiero estar. Quiero competir y luchar por el Atlético. Quiero jugar aquí”, expresó en la rueda de prensa de la víspera del choque en el estadio Ali Sami Yen, al que llega tras marcar cuatro goles en los últimos seis partidos, el más reciente el del triunfo por 1-0 ante el Alavés el pasado domingo.

“Estoy jugando más minutos, el equipo me está buscando, estoy contento con esta racha y espero que continúe así. Es una combinación de cosas. Este verano fichamos a muchos jugadores nuevos y eso lleva tiempo conseguir la conexión adecuada. Ahora nos conocemos mejor, saben mis puntos fuertes, que deben centrar al área”, explicó.

Solorth insistió en la “confianza como palabra clave” en su crecimiento en el Atlético.

“Es la vida del jugador. A veces quieres, pero no puedes. En este momento tengo mucha confianza. El equipo también se adapta a mis puntos fuertes. Es difícil jugar bien sin confianza y ahora mismo tengo mucha confianza”, contó el atacante.

En su regreso a Turquía, donde jugó una temporada, el delantero dijo que le “encanta jugar al fútbol” en este país, “porque los estadios son muy ruidosos y los aficionados están locos por el fútbol”.

“Como jugador de fútbol, te gusta esto, te gusta este ambiente. Tengo muchas ganas de jugar. El Galatasaray es un equipo realmente bueno”, expuso.

El objetivo del Atlético es el triunfo para sellar la clasificación y, sobre todo, entrar en el ‘top 8’. “Es muy importante desde luego. Tenemos y queremos estar en el ‘top 8’, para pasar a la siguiente ronda de forma directa. Eso es lo importante ahora, así que necesitamos los tres puntos este miércoles”, resaltó. EFE

