Son ya 42 los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Madrid, 20 ene (EFE).- Las personas fallecidas en el accidente de ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) son ya 42, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado un cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia. EFE

