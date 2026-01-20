Espana agencias

Slot bromea: "Xabi me llamó y me dijo que cogería al equipo en seis meses"

Guardar

Londres, 20 ene (EFE).- Arne Slot, técnico del Liverpool, bromeó sobre los rumores que sitúan a Xabi Alonso como su sustituto y dijo que el entrenador español le llamó y le comentó que le contratarían en seis meses.

El neerlandés, cuestionado tras el pobre rendimiento del equipo en la primera mitad de la temporada, fue preguntado por la situación de Alonso y su estrecha relación con el Liverpool después de su salida del Real Madrid hace unos días.

"Sí, sí, me llamó y me dijo: "¿Qué piensas del equipo porque voy a ir en seis meses?", señaló entre risas Slot en la rueda de prensa de este viernes.

"O a lo mejor incluso antes, a lo mejor mañana", continuó con la broma el holandés.

Ya en un tono más serio, Slot dijo que es una de las preguntas "más raras" que ha recibido.

"No sé qué decirte. Llevo aquí un año y algo, me gusta mucho mi trabajo, gané la liga el año pasado y este año lo estamos pasando un poco peor. No sé qué más decirte", contestó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Perdón a Vinícius, goleada y tregua tras los pitos

Infobae

Salvador Illa "sigue con atención" el accidente de tren en Gelida desde el hospital

Infobae

Tercera edición de Startup Olé reúne en Miami a emprendedores con inversores del sector

Infobae

Muere el maquinista del tren que ha chocado contra un muro en Gelida (Barcelona)

Infobae

91-89. Brizuela y Punter someten a un combativo Dubai

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: la Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions