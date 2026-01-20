Sigue suspendida hasta nuevo aviso la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Andalucía

Sevilla, 20 ene (EFE).- La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras, han informado fuentes de Adif este martes.

Una vez concluyan las tareas de las autoridades policial y judicial en la zona del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), se llevará a cabo la retirada de los trenes afectados, labor que realizará Renfe a través de equipos especializados.

A continuación, Adif evaluará los daños de la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación, han señalado las fuentes.

El tramo en el que se produjo el accidente se encuentra en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que está siendo objeto de una renovación integral en la que se invierten más de 700 millones.

Concretamente, la renovación de desvíos en el tramo de Adamuz concluyó en mayo de 2025, han indicado.

La investigación corre a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que informará puntualmente de su labor y conclusiones en su web, según Adif. EFE