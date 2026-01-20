Sberbank obtiene un beneficio neto de 21.806 millones de dólares en 2025

Moscú, 20 ene (EFECOM).- El principal banco ruso, Sberbank, sancionado por Occidente debido a la guerra en Ucrania, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 1.694,2 billones de rublos (21.806 millones de dólares, 18.655 millones de euros), un 8,4 % más que durante 2024.

La cifra la ha facilitado su director, Guerman Gref, en un comunicado publicado en el portal oficial de Sberbank.

Añade que, "en diciembre, el banco ganó 125.900 millones de rublos (1.625 millones de dólares) de beneficios netos (+7,1 % respecto a diciembre de 2024)".

La rentabilidad del capital de Sberbank en 2025 fue de un 22,1 %, señala.

"En 2025, ampliamos constantemente nuestro ecosistema de servicios para nuestros clientes, ayudándolos de forma rápida y cómoda en diversas situaciones de la vida. El número de usuarios activos mensuales de 'Sberbank Online' aumentó en 1,5 millones desde principios de año, alcanzando los 84,8 millones, y más de 50 millones de clientes ya utilizan la sección 'Para toda la vida'" y sus funciones", según el director del banco.

Para Gref la entidad continúa desarrollando métodos modernos de pago y para fines de 2025 "el volumen de pagos sin tarjeta superó los 5 billones de rublos (64.515 millones de dólares), y las compras biométricas se multiplicaron por siete en comparación con el año anterior".

"En diciembre, lanzamos nuevos asistentes inteligentes basados ​​en GigaChat, que permiten a los clientes gestionar su dinero de forma más eficaz y ahorrar tiempo", explica.

Además, se refiere al Asistente de Gastos, que "ayuda a comprender y optimizar mejor el comportamiento financiero" y al Asistente de Gestión de Capital, que permite crear carteras de inversión personalizadas basadas "en objetivos y niveles de riesgo aceptables".

"Gracias a las tecnologías de inteligencia artificial, los servicios financieros personalizados crean una experiencia de cliente cómoda, informada y orientada a objetivos", sostiene.

Los buenos resultados de Sberbank en 2025 le permitirán en el futuro incrementar los beneficios netos hasta los 1,7 billones de rublos (), avanza.

Además, los resultados de Sberbank para 2025 le permitirán alcanzar los objetivos financieros clave del Grupo Sber, incluido un beneficio neto de 1,7 billones de rublos (21.935 millones de dólares), afirma el directivo. EFECOM