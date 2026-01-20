Espana agencias

Sanidad reforzará la atención en salud mental de los que han atendido a víctimas de Adamuz

Madrid, 20 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad activará próximamente un programa específico de atención a la salud mental de quienes han estado en primera línea de respuesta a la tragedia del accidente de trenes en Adamuz como voluntarios, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ciudadanía organizada.

El programa, que se desarrollará a través del Comisionado de Salud Mental, tiene como objetivo prevenir el trauma vicario, un tipo de sufrimiento emocional derivado de la exposición intensa al dolor ajeno, según ha explicado en una nota el departamento que dirige Mónica García.

Los equipos especializados comenzarán a trabajar en los próximos días, una vez finalice la fase de emergencia, en la que la Junta de Andalucía ha desplegado dispositivos de atención psicológica mediante la movilización del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC), Cruz Roja, profesionales del Instituto de Medicina Legal y otros recursos especializados.

Dichos grupos, que estarán organizados en Adamuz y otras localidades donde se encuentran los afectados, como Córdoba, Málaga, Huelva y Madrid, integrarán a profesionales del Ministerio de Sanidad y de la red pública andaluza y activarán grupos de acompañamiento psicológico para voluntarios, vecinos y personal interviniente.

Así, la intervención contará con profesionales especializados, contratados por el Ministerio, en coordinación con el centro de salud mental de referencia, para asegurar el acompañamiento y la continuidad de la atención, ha explicado la ministra en unas declaraciones remitidas a los medios.

"La atención psicológica tras una catástrofe no es un complemento, sino una parte esencial de la respuesta sanitaria", ha señalado Mónica García antes de concluir que "es fundamental atender también el impacto en la salud mental que deja una tragedia de estas características".

Esta actuación en Adamuz forma parte de una estrategia más amplia de intervención en emergencias, que ya ha comenzado a desarrollarse en otras zonas del país afectadas por catástrofes recientes como fue la dana de Valencia.

Se prevé su consolidación como parte del sistema de respuesta permanente en salud mental del Sistema Nacional de Salud. EFE

