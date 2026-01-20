Espana agencias

Sánchez sigue la evolución del accidente de Gelida y se solidariza con las víctimas

Madrid, 21 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue "muy atento" las informaciones y la evolución de los trabajos de emergencia en el accidente de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) que ha causado la muerte de un maquinista y casi cuarenta heridos, cuatro de ellos en estado grave.

"Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida. Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia. Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil oficial de la red social X.

Cuatro personas han resultado heridas graves y otras 33 han tenido que ser atendidas por los equipos sanitarios en el accidente, que tuvo lugar al desplomarse un muro de contención sobre un tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), cuyo maquinista ha muerto.

El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto. En él viajaban el grueso de los pasajeros afectados. EFE

