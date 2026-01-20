Salvador Illa "sigue con atención" el accidente de tren en Gelida desde el hospital

Barcelona, 20 ene (EFECOM).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona desde el sábado, está siguiendo "con atención" el accidente ferroviario que se ha producido en Gelida (Barcelona) tras caer un muro de contención a la vía.

Illa está en contacto con el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la consellera de Salud, Olga Pané, y con las consejeras de Territorio, Sílvia Paneque, e Interior y Seguridad, y Núria Parlon, que se han desplazado hasta la zona, han informado fuentes del Govern.

Illa sigue "con preocupación" el estado de la veintena de personas que han resultado heridas en este accidente, que se ha producido a causa del temporal que ha azotado este martes buena parte de Cataluña.

Salvador Illa ingresó el pasado sábado en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

El presidente de la Generalitat, que hoy ha salido de la UCI y ha pasado a planta, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa. Su evolución es favorable, aunque deberá estar unos días más en el hospital. EFECOM