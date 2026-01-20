Espana agencias

Salah vuelve al Liverpool

Londres, 20 ene (EFE).- Con las aguas más calmadas tras el mes que ha pasado en la Copa de África, el egipcio Mohamed Salah ha vuelto al Liverpool y podría jugar este miércoles contra el Olympique de Marsella, en el partido correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Liga de Campeones.

El delantero se marchó hace 35 días al torneo africano, en el que su selección consiguió un cuarto puesto, tras perder contra Senegal en semifinales y frente a Nigeria en los penaltis en el partido por el tercer y cuarto puesto, y retorna a Liverpool en un ambiente mucho más tranquilo que el que dejó atrás en diciembre.

Porque Salah dinamitó el ambiente de Anfield al admitir que su relación con el técnico, Arne Slot, está rota, que siente que alguien no le quiere en el club y que podría salir del equipo en el mercado invernal. De momento no ha sido así y nada hace indicar que vaya a salir traspasado.

Principalmente porque Salah entonó el 'mea culpa' y pidió disculpas a sus compañeros. Sus declaraciones en diciembre, tras un empate contra el Leeds United, se registraron tras tres suplencias consecutivas, lo que se entendió como una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo, por dar por hecho el egipcio que tenía que ser titular por decreto, cuando su arranque de temporada estuvo lejos del nivel que se esperaba del futbolista que más cobra de la plantilla.

A sus disculpas se unió el perdón de Slot, que en lugar de echar a los leones al jugador le permitió jugar en la victoria por 2-0 contra el Brighton, en la que Salah entró al campo por la lesión de Joe Gomez. Contribuyó con una asistencia y se fue ovacionado de Anfield.

En ese contexto, parecía que Salah había reconducido su situación en el club, al menos hasta el punto de que su posible salida en enero, que sólo podría ser acometida por los clubes de Arabia Saudí, que siempre han visto con buenos ojos su incorporación, quedó en un segundo plano.

Y nada ha cambiado en este mes. Salah sigue siendo jugador del Liverpool y todo apunta a que lo seguirá siendo el 2 de febrero cuando cierre el mercado de fichajes.

El atacante ya se ha entrenado en Inglaterra y podría disponer de minutos este miércoles contra el Marsella si su técnico así lo requiere.

Slot, además, le ha echado un capote cuando ha sido preguntado por él: "Estoy contento de que vuelva. Mo ha sido muy importante tanto para este club como para mí, así que estoy muy feliz de que vuelva. Incluso si tuviéramos quince delanteros estaría contento de que volviese", dijo el técnico la semana pasada. EFE

