Rueda dice que con Adamuz ha revivido escenas "duras" y celebra la unión tras el accidente

Santiago de Compostela, 20 ene (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confesado este martes que con el accidente de Adamuz (Córdoba), con un saldo de 41 víctimas mortales, ha revivido "escenas muy duras" y ha aplaudido la unidad vivida en la política.

"A cuarenta y ocho horas, es momento de hacer lo que se está haciendo", ha dicho en declaraciones a la prensa en Santiago al aludir a esa unión con "alguna excepción que no tendría que haberse producido", la cual no ha citado expresamente pero la formación Vox, que mantuvo su agenda el lunes, ha exigido una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria y ha denunciado el silencio registrado para eludir responsabilidades.

Rueda ha enfatizado que, "en general", las fuerzas políticas "estamos todas a lo que hay que estar", auxiliando a las víctimas y apoyando a las familias.

"Llegará el momento de saber las causas y, en su caso, de exigir responsabilidades", ha añadido.

Y un día más, aunque está en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a brindar "cualquier tipo de ayuda de cualquier clase", un ofrecimiento que ha calificado de "especialmente intenso y especialmente sincero" tras haber vivido Galicia en 2013 el descarrilamiento del Alvia, que dejó ocho decenas de muertos y cerca de centenar y medio de heridos.

El mandatario gallego ha indicado que "ojalá que no suba el número de víctimas", pero, a tenor de la información, "todo parece indicar que es posible que esto pase".

Ha deseado finalmente Rueda una pronta recuperación de los que están hospitalizados y se ha solidarizado con aquellos que todavía no tienen información de sus parientes o allegados. EFE

