Quintana (PSOE) cree que habrá gobierno en Extremadura tras las elecciones en Aragón

Mérida, 20 ene (EFE).- El presidente de la Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, se ha mostrado este martes "convencido" de que la región tendrá gobierno, fruto del acuerdo entre PP y Vox, una vez que se celebren las elecciones autonómicas en Aragón, previstas para el 8 de febrero.

A la conclusión de la sesión de constitución de la Asamblea de Extremadura, ha descartado que la región vaya de nuevo a elecciones anticipadas y ha insistido en que habrá gobierno.

Quintana ha comentado que si ahora no hay gobierno es porque esperan a ver cómo les va en los comicios de Aragón, pero en cuanto pasen se negociará en Madrid, ha asegurado.

A lo mejor no esperan a las elecciones autonómicas en Castilla y León, previstas para el 15 de marzo, ha planteado Quintana, que ha declarado que "depende cómo vean los resultados en Aragón y alguna otra circunstancia", pero la decisión no se tomará en Mérida, porque lo que se negocia no tiene nada que ver con Extremadura.

El también delegado del Gobierno en Extremadura ha señalado que no ha habido "sorpresas" en la composición de la Mesa, ya que el PP ha facilitado la entrada de Vox en este órgano, y ha pedido al PP y Vox "respeto para Extremadura".

Ha criticado que la negociación sea "a golpe de titulares" y ha reclamado "claridad y trasparencia" para conocer "el pacto de verdad" que se alcance para el futuro gobierno. EFE

