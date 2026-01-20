Espana agencias

Punta Umbría (Huelva) confirma la muerte de un quinto vecino en el accidente ferroviario

Huelva, 20 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de un quinto vecino de la localidad que viajaba en el Alvia implicado en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.

Se trata, según han indicado a EFE desde el propio Ayuntamiento, de Rafael Millán Albert, de unos 50 años, fallecimiento que se suma al de los cuatro miembros -padre, madre, hijo y sobrino- de la familia Zamorano Álvarez, natural de la localidad y residente en Aljaraque (Huelva).

A este último grupo familiar pertenece también una niña de seis años, la única superviviente que resultó prácticamente ilesa ya que solo ha recibido tres puntos de sutura en la cabeza; hasta el momento de la localización de sus familiares, la niña permaneció custodiada en el hospital por un agente de la Guardia Civil.

Tras la confirmación de esos primeros fallecimientos, el Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial e informó del desplazamiento del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, hasta Córdoba para acompañar a la familia.

Queda aún por conocer el paradero de un sexto vecino que también viajaba en el tren, por lo que se sigue de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.

El Ayuntamiento de Punta Umbría quiere acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, a las que ha trasladado el apoyo, respeto y solidaridad de toda la Corporación Municipal y de la ciudadanía.

Durante los tres días de luto, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto.

El duelo y dolor por la muerte de la familia Zamorano se hizo extensivo a Aljaraque, donde residían; allí, su Ayuntamiento también ha decretado tres días de luto oficial.

El alcalde, Adrián Cano, trasladó sus condolencias a los familiares y señaló que Aljaraque es "un pueblo roto por el dolor y sin apenas palabras para el consuelo". EFE

