Prisión para el líder de una red de explotación sexual en un prostíbulo de El Ejido

Almería, 20 ene (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de El Ejido (Almería) ha decretado el ingreso en prisión del supuesto cabecilla de una red criminal desarticulada por la Policía Nacional y acusada de explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad en un prostíbulo de esta localidad.

Según ha informado la Comisaría Provincial, la operación Milanesa se ha saldado con la detención de un hombre y dos mujeres investigados por delitos de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública, ya que también se distribuían estupefacientes en el local.

La investigación, iniciada en mayo de 2025 por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, reveló la existencia de un entramado que obligaba a mujeres de origen magrebí y sudamericano a ejercer la prostitución bajo el control de los ahora detenidos.

Durante el operativo se activaron los protocolos de trata de seres humanos y se identificó a dos posibles víctimas.

El principal investigado, un hombre con antecedentes desde 2019 por corrupción de menores, se encargaba presuntamente de captar y trasladar a las mujeres.

Las dos mujeres detenidas, por su parte, desempeñaban funciones de supervisión, control y contabilidad, tanto de las que trabajaban como camareras como de las que eran obligadas a ejercer la prostitución, colaborando igualmente en la distribución de droga.

En los registros practicados el pasado 13 de enero, los agentes intervinieron cocaína, dinero en efectivo y libretas de control. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Ejido, que decretó el ingreso en prisión del principal investigado, así como la clausura temporal y el precinto del establecimiento donde se cometían los hechos delictivos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones que pudieran estar relacionadas con los hechos. EFE

mma/bfv/ros