Primer ministro de Bélgica: "Si tuviera que librarse una guerra comercial, la asumiremos"

Bruselas, 20 ene (EFECOM).- El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, aseguró hoy que la Unión Europea (UE) no desea una guerra comercial con Estados Unidos, pero no se dejará "intimidar" por las amenazas de Donald Trump y afrontará un conflicto económico con Washington si no hay alternativa.

"No nos dejaremos dividir, no nos dejaremos intimidar. Y si tuviera que librarse una guerra comercial por este asunto, algo que evidentemente no deseamos, entonces la asumiremos", declaró De Wever a la cadena belga VTM Nieuws.

El jefe del Gobierno de Bélgica, que se encuentra en el Foro Económico de Davos, tiene previsto acompañar hoy al rey Felipe de los belgas en una reunión que el monarca tiene programada con Trump, y a la que también asistirá el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte.

De cara a esa cita, Bart de Wever aseguró que "los encuentros con Trump no pueden prepararse de antemano: se sale del guion".

"Veremos, por tanto, en qué estado de ánimo estará y qué dirá él mismo", añadió.

El primer ministro belga subrayó que el objetivo sigue siendo hacer entender al presidente estadounidense que sus aspiraciones anexionistas sobre Groenlandia suponen "más que el simple cruce de una línea roja".

"Amenazar a aliados dentro de la OTAN con una intervención militar es algo que no hemos vivido desde hace 80 años, y ha ido tan lejos que Trump no debe esperar que dejemos pasar esto por nuestro lado", dijo. EFECOM