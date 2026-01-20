Espana agencias

Podemos exige explicaciones al Gobierno por la reducción temporal de la velocidad en la línea Madrid-Barcelona

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido explicaciones al Gobierno sobre la decisión de Adif de reducir temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras los avisos que le han trasladado los maquinistas por la presencia de baches en un tramo concreto.

"El Gobierno ha de explicar pormenorizadamente esto porque cosas así pueden generar enorme desconfianza", ha señalado este martes Fernández a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria han detallado a Europa Press que se trata de una limitación temporal para este martes. Esta noche, el equipo de mantenimiento revisará ese tramo y, si todo está bien, se levantará la restricción.

Ante ello, el también secretario de Organización de la formación morada ha advertido que "urge" y es "necesaria" la "máxima transparencia" al respecto.

EuropaPress

Miércoles, 21 de enero de 2026

