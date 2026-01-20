Piden autorización para que especialistas rescaten a un perro que iba en uno de los trenes

Córdoba, 20 ene (EFE).- El Partido Animalista Pacma ha pedido a la Guardia Civil de Córdoba y al Ministerio del Interior que autorice y facilite el acceso de un equipo especializado que permita rescatar con vida a Boro, el perro que permanece desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

El presidente de Pacma, Javier Luna, ha explicado en un comunicado que el perro viajaba con su familia en uno de los vagones descarrilados del tren de la compañía Iryo.

Según Luna, el perro ha sido visto con vida y deambula cerca de la zona del siniestro, en "un entorno de alto riesgo tanto para su integridad como para la seguridad general".

Su familia lo busca "sin descanso por los límites de la zona perimetrada mientras uno de sus miembros permanece aún ingresado en la UCI".

Pacma ha advertido de que la falta de autorización para el acceso de rescatistas especializados impide "una intervención que podría ser decisiva para salvar la vida del animal y evitar una tragedia añadida".

Por ello, el partido animalista ha solicitado formalmente que la Guardia Civil permita el acceso urgente al entorno cercano al accidente de un equipo profesional de rescate animal, concretamente de la entidad Rescate Animal del Sur, junto a un rescatista especializado, para proceder a la localización, captura segura y rescate de Boro utilizando medios técnicos adecuados. EFE