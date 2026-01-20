Olivia Smart y Quim Salarich serán los abanderados de España en Milán-Cortina 2026

Madrid, 20 ene (EFE).- La patinadora sobre hielo Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich serán los abanderados de España en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, y en los que España repetirá la cifra más alta de participantes de Sochi 2014 con 20 deportistas.

El Comité Olímpico Español (COE) confirmó este martes la designación de los abanderados, aprobada en la reunión de su Comité Ejecutivo a propuesta del presidente del organismo, Alejandro Blanco.

Olivia Smart, que fue diploma olímpico en Pekín 2022 junto a Adrián Díaz en danza, y Quim Salarich,, clasificado para sus terceros Juegos, recogen el testigo de Queralt Castellet y Ander Mirambel como abanderados. EFE