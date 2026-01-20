Espana agencias

OKC se reivindica, Detroit da un golpe en la mesa contra Boston y los Knicks tocan fondo

Chicago (EE.UU.), 19 ene (EFE).- En el día en el que la NBA honra la memoria del líder de los derechos civiles Martin Luther King, los Oklahoma City Thunder se reivindicaron con un sólido triunfo contra los Cleveland Cavaliers, los Detroit Pistons dieron un golpe en la mesa en el cruce con los Boston Celtics, y los New York Knicks tocaron fondo con una humillación en casa ante los Dallas Mavericks.

Los Thunder dejaron atrás la derrota sufrida hace dos días en el campo de los Miami Heat con un incuestionable 136-104 a los Cleveland Cavaliers, en el que Shai Gilgeous Alexander, con sus 30 puntos incrementó a 114 su racha de partidos consecutivos con al menos veinte puntos.

El MVP canadiense está cada vez más cerca del récord de Wilt Chamberlain, que alcanzó los 126 encuentros con esa marca.

Chet Holmgren contribuyó en el triunfo de los líderes del Oeste (36-8) con 28 puntos y ocho rebotes. La defensa de los campeones también limitó a Donovan Mitchell a 19 puntos, con un modesto cinco de 18 en tiros de campo.

OKC tiene el mejor balance de la NBA con 36 victorias y ocho derrotas, y lidera la tabla por delante de unos San Antonio Spurs que no dejan de presionar (30-13).

Los texanos doblegaron 123-110 a los Utah Jazz liderados por un doble doble de 33 puntos y diez rebotes del francés Victor Wembanyama.

En el Este mandan los Detroit Pistons (31-10), que se llevaron un cruce reñido contra los segundos clasificados, los Boston Celtics (26-16).

En un partido con bajos porcentajes por ambos equipos (43 % para Detroit y 39 % para Boston en tiros de campo), Tobias Harris lideró la victoria de los Pistons con 25 puntos, acompañado por los 16 puntos y catorce asistencias de Cade Cunningham.

El líder anotador de Boston fue, una vez más, Jaylen Brown, con 32 puntos y once rebotes.

El novato español Hugo González solo jugó un minuto y 47 segundos en el primer cuarto, sin anotar puntos ni tomar tiros, y siguió el resto del encuentro desde el banquillo.

Los New York Knicks se estrellaron en casa 114-97 ante los Dallas Mavericks y perdieron su cuarto partido consecutivo, una inflexión evidente que provocó los abucheos del público del Madison Square Garden.

Los Knicks tan solo han ganado dos de sus últimos once partidos y la euforia por la victoria de la Copa de la NBA del pasado diciembre se convirtió en una crisis sin fin para los hombres de Mike Brown.

Los Philadelphia 76ers están aprovechando el bajón de los neoyorquinos para recortar distancias. Los Knicks tienen un balance de 25-18 y los Sixers, de 23-18, lo que potencialmente les permite alcanzarles en la tercera posición de la tabla.

Philadelphia no falló este lunes ante los Indiana Pacers, colistas del Este, a los que se impusieron 113-104 con 30 puntos de Joel Embiid y 29 de Tyrese Maxey.

Sumaron una victoria trascendental los Milwaukee Bucks en el campo de los Atlanta Hawks (112-110), con los que pelean actualmente por la décima posición, la última que da acceso al 'play-in'.

Giannis Antetokounmpo celebró su décima elección para el All Star de la NBA con un doble doble de 21 puntos y 17 rebotes. Los Hawks desaprovecharon los 32 puntos de Nickeil Alexander Walker y le doble doble de 28 puntos y 16 rebotes de Jalen Johnson.

Siguen en notables apuros los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, que cayeron 126-117 ante los Phoenix Suns y perdieron su decimosexto encuentro de los 22 disputados en casa este año. EFE

