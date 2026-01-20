Espana agencias

Nadella (Microsoft) insta a redistribuir los beneficios de la IA para evitar una burbuja

Davos (Suiza), 20 ene (EFECOM).- El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, ha dicho este martes en el Foro de Davos que los beneficios de la Inteligencia Artificial (IA) deben distribuirse equitativamente para evitar una burbuja.

Durante una conversación con el presidente de Blackrock, Larry Fink, durante la segunda jornada del Foro Económico Mundial, Nadella ha destacado que la IA debe impulsar el crecimiento económico y "no solo aumentar el gasto", o de lo contrario no habrá manera de evitar la temida burbuja.

El ejecutivo se ha mostrado convencido de que la IA cambiará la curva de productividad y tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico a nivel global, siempre y cuando deje de ser "un pasatiempo y pase a ser un fundamento económico". EFECOM

