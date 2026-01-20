Espana agencias

Miércoles, 21 de enero de 2026

Madrid, 20 ene (EFE).-

ACCIDENTE TRENES.- Adamuz (Córdoba).- Continúan los trabajos en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz para retirar los vagones siniestrados y comprobar si hay más víctimas, mientras avanza la investigación sobre las causas del siniestro.

FITUR 2026.- Madrid.- Comienza este miércoles una nueva edición de Fitur, la mayor feria internacional del turismo por visitantes profesionales, que este año se ha visto trastocada con numerosas cancelaciones de eventos por el accidente de trenes en Aldamuz y la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, y que se inaugura con un minuto de silencio por las víctimas.

TIEMPO BORRASCA.- Varias ciudades.- La borrasca Harry sigue afectando a la costa del Mediterráneo y al este del país, especialmente Cataluña, si bien comienza a remitir en la azotada Girona, donde se mantiene la búsqueda de un desaparecido en Palau-sator, arrastrado con su coche por la riera.

UCRANIA GUERRA.- Toledo.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería de Toledo.

CINE ESTRENOS.- Madrid.- Paco León dirige y protagoniza 'Aída y vuelta', una divertida y emotiva película en la que vuelve el elenco de la famosa serie, encabezado por Carmen Machi, para contar una historia entre lo real y lo ficticio que sirve para reflexionar sobre temas como las relaciones entre actores, los límites del humor y la fama.

CRIS PRATT.- Madrid.- Cris Pratt habla con EFE sobre su nueva película, 'Sin piedad', que está ambienta en un futuro próximo en el que la justicia es impartida por una jueza creada a partir de IA avanzada y plantea debates como el límite de la privacidad en Internet y la posibilidad de alcanzar la imparcialidad total. Paula Boira

MIGUEL CAICEO.- Sevilla.- Actor, humorista, dramaturgo, pintor, cartelista, anticuario, conferenciante, Miguel Caiceo (Sevilla, 1950) es por encima de todo coleccionista, como revela la exposición "Pintura y coleccionismo", una afición que tiene desde niño, cuando, recuerda en una entrevista con EFE: "Fui monaguillo y en vez de ayudar al cura me quedaba embobado mirando el retablo".

