Espana agencias

Menorca amanece en alerta naranja e incomunicada por vía marítima

Guardar

Mahón, 20 ene (EFE)-. Menorca amanece este martes en alerta naranja, con lluvia e incomunicada por mar, a consecuencia del fuerte oleaje que a las cinco de la mañana ya ha dejado oscilaciones de hasta siete metros en el puerto de Mahón.

La naviera Baleària ha cancelado todos sus trayectos interinsulares entre Ciutadella y Alcúdia y con el puerto de Barcelona.

La alerta meteorológica previene de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 6 metros, aunque podrán alcanzar los 12 metros en la rada mahonesa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la lluvia persista, sobre todo durante la primera mitad del día, y se diluya conforme avance la tarde.EFE

1012179

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El presidente de Acciona no acude a la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra

Infobae

Soria: "Por mucho que hablemos, si no sumamos no hay nada que hacer"

Infobae

Montero afea que PP fue "incapaz" de aprobar modelo de financiación con mayoría absoluta y dice que "no tiene proyecto"

La vicepresidenta María Jesús Montero criticó que desde el principal partido de la oposición no se presenten cifras ni propuestas claras, defendiendo la alternativa gubernamental para potenciar recursos en servicios esenciales de las comunidades autónomas

Montero afea que PP fue

Minuto de aplausos en el Metropolitano en memoria de Enrique Collar

Infobae

Ana Alonso: Daré mi 100 por 100 por una medalla en sprint y mi 200x100 por oro en relevo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Buque de la Armada

El Buque de la Armada ‘Furor’ inicia un nuevo despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

La asignatura pendiente de la seguridad vial: 2025 fue el año en el que más motoristas murieron en la última década

Así funciona el botón SOS de tu coche

ECONOMÍA

Esto es lo que puedes

Esto es lo que puedes cobrar según tu grado de incapacidad permanente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”