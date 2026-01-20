Menorca amanece en alerta naranja e incomunicada por vía marítima

Mahón, 20 ene (EFE)-. Menorca amanece este martes en alerta naranja, con lluvia e incomunicada por mar, a consecuencia del fuerte oleaje que a las cinco de la mañana ya ha dejado oscilaciones de hasta siete metros en el puerto de Mahón.

La naviera Baleària ha cancelado todos sus trayectos interinsulares entre Ciutadella y Alcúdia y con el puerto de Barcelona.

La alerta meteorológica previene de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 6 metros, aunque podrán alcanzar los 12 metros en la rada mahonesa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la lluvia persista, sobre todo durante la primera mitad del día, y se diluya conforme avance la tarde.EFE

