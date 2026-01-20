Espana agencias

Marlaska confirma que hay tres cadáveres en el Alvia pendientes de extracción con maquinaria pesada

El ministro del Interior, Fernamndo Grande Marlaska, ha confirmado que hay aún tres cadáveres en el interior del Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba) y que se deslizó por un talud de cuatro metros, pendientes de la extracción con el uso de maquinaria pesada.

Según el balance del Ejecutivo, tras el accidente se han localizado 41 cadáveres, incluyendo estos tres últimos cuerpos del Alvia, pero sólo se ha completado la identificación de una cuarta parte y se mantienen 43 denuncias por desapariciones.

Hasta anoche, se había conseguido la plena identificación de siete personas tras llevarse a cabo 23 autopsias, una cifra que este mediodía se ha elevado a diez. La Guardia Civil ha pedido a los familiares directos que aporten ADN y otras pruebas documentales para acelerar los trámites de identificación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Grande-Marlaska, ha señalado que la recuperación de esos tres cadáveres están pendientes de "labores de acondicionamiento en la zona que la maquinaria pesada pueda trabajar sobre el Alvia".

ESPEREMOS QUE NO HAYA MÁS CADÁVERES

Según ha señalado, la previsión es que esos trabajos concluyan "en las próximas horas" y, a continuación, que se pueda recuperar los tres cadáveres que están localizados. "Y, luego, esperemos que no haya más cadáveres", ha añadido.

El ministro ha recordado que el balance del accidente deja 43 denuncias por desapariciones y que los cadáveres localizados son 41, dentro de una labor de rescate y de investigación que, ha dicho, se está llevando a cabo "con rigor y sin precipitación".

Además, ha apuntado que ya se han realizado autopsias sobre 37 cuerpos, remitiéndose a la información recopilada por el Centro Integral de Datos (CID).

El último cadáver recuperado fue el de esta madrugada, el de un pasajero del Iryo, que Marlaska ha apuntado que estaba pendiente de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

El ministro del Interior ha señalado que, con los datos hasta el lunes por la noche, los equipos forenses habían conseguido identificar a siete víctimas. "Siete identificados correspondientes a esos 43 desaparecidos", según ha especificado.

"Es el momento del rigor, no es el momento de la precipitación; y en esos términos debemos dejar trabajar", ha añadido Marlaska para referirse tanto a la identificación de las víctimas como a la investigación para determinar las causas del accidente.

