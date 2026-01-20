Espana agencias

Marlaska confirma que hay tres cadáveres en el Alvia pendientes aún de extracción con maquinaria pesada

El Gobierno ha confirmado que hay aún tres cadáveres en el interior del Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba) y que se deslizó por un talud de cuatro metros, pendientes de la extracción con el uso de maquinaria pesada.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que la recuperación de esos tres cadáveres están pendientes de "labores de acondicionamiento en la zona que la maquinaria pesada pueda trabajar sobre el Alvia".

Según Marlaska, la previsión es que esos trabajos concluyan "en las próximas horas" y, luego, se pueda recuperar los tres cadáveres que están localizados. "Y, luego, esperemos que no haya más cadáveres", ha añadido.

El ministro ha recordado que el balance del accidente deja 43 denuncias por desapariciones y que los cadáveres localizados son 41, dentro de una labor de rescate y de investigación que, ha dicho, se está llevando a cabo "con rigor y sin precipitación". Además, ha apuntado que ya se han realizado autopsias sobre 37 cuerpos.

